Warhammer 40,000 : Space Marine 2 s’en vend 4,5 millions en un peu plus d’un mois

Warhammer 40,000 : Space Marine 2 s’est vendu à 4,5 millions d’exemplaires, a annoncé l’éditeur Focus Entertainment.

Le jeu d’action développé par Saber Interactive et se déroulant dans l’univers sombre de science-fiction de Games Workshop avait déjà battu des records lors de son lancement le 9 septembre, devenant ainsi le jeu vidéo Warhammer 40,000 ou Warhammer le plus joué jamais sorti sur Steam avec un nombre record de joueurs simultanés. Aujourd’hui, un peu plus d’un mois après son lancement, Space Marine 2 a touché 4,5 millions de joueurs.

Le mois dernier, Tim Willits, directeur de la création de Sabre, a déclaré à IGN comment le succès retentissant de Space Marine 2 avait « tout changé » pour l’entreprise . À l’époque, Willits ne donnait pas de chiffres précis, que ce soit en termes de revenus ou de bénéfices, mais il a déclaré officiellement : Space Marine 2 est le jeu le plus vendu sur lequel il ait jamais travaillé et cela inclut tous les jeux id Software Doom, Quake, Wolfenstein et Rage sortis au cours de ses 24 années au studio.

S’adressant à IGN, Willits a révélé que le budget de Space Marine 2 était inférieur à la moitié de celui de Doom Eternal, le dernier jeu sur lequel il était directeur du studio id Software avant de rejoindre Sabre en 2019. Il semble probable que Space Marine 2, dont le standard L’édition coûte actuellement 59,99 $ sur Steam et 69,99 $ sur console, est déjà une entreprise très rentable pour toutes les personnes impliquées.

Des idées circulent déjà pour le désormais inévitable Space Marine 3, mais à plus court terme, Space Marine 2 a une feuille de route confirmée pour la première année de support post-lancement à fournir. En parlant de ça, Focus a confirmé l’arrivée imminente du type ennemi Tyranide Hiérophante Bio-Titan le nouveau pistolet Neo-Volkite et le pack cosmétique très attendu du chapitre Dark Angels. Mais ce n’est pas tout ce qui arrive dans Space Marine 2. Les fans aux yeux d’aigle ont repéré le chapitre Space Marine maintenant presque confirmé qu’il recevrait un pack cosmétique après les Dark Angels, et même un nouveau type d’ennemi inopiné des Thousand Sons.

Sabre récemment sorti Le patch 3.0 qui change la donne pour Space Marine 2 ce qui a fait un changement apparemment inoffensif dans la fin qui a enthousiasmé les fans de Warhammer 40,000 . La saison 2 devrait débuter fin octobre.

