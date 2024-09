Warhammer 40,000 : le développeur de Space Marine 2 ne dira pas si le commentaire sur YouTube « Imposer la morale aux joueurs » vient de son PDG

Saber Interactive refuse de dire si un commentaire YouTube circulant sur les réseaux sociaux, qui dit entre autres que les jeux modernes sont « trop complexes et représentent un investissement trop important » et qu’il existe « des tentatives exagérées de transmettre des messages et d’imposer une morale aux joueurs », provient de son PDG, Matthew Karch.

Un commentaire qui prétend provenir du PDG de Saber Interactive, Matthew Karch, et qui a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Source de l’image : IGN.

Un commentateur prétendant être Karch a donné son avis sur une vidéo de YouTubeur Asmongold en se concentrant sur Warhammer 40,000 Space Marine 2, où ils ont exposé ce qu’ils considéraient comme l’état de l’industrie moderne des jeux. Le commentaire complet est ci-dessous.

Salut mec. Je suis le PDG de Saber. J’adore tes vidéos. Quand nous avons signé le contrat pour faire Space Marine 2, tout ce que je voulais, c’était un jeu rétro. Nous avons eu la chance de travailler sur quelque chose qui, par nature, était « old school ». Je ne peux même pas comprendre la plupart des jeux auxquels nous jouons actuellement. Ils sont trop complexes et demandent trop d’investissement. Nous avons travaillé sur Halo à l’époque, et ce jeu pouvait être réduit à la plus simple des boucles de tir, mais il était totalement addictif. C’est ce que nous voulions retrouver. J’espère que des jeux comme Space Marine 2 et Wukong marqueront le début d’un retour à une époque où les jeux étaient simplement une question de plaisir et d’immersion.

J’ai travaillé un certain temps comme directeur des opérations chez Embracer et j’ai vu des jeux qui me donnaient envie de pleurer avec leurs tentatives exagérées de faire passer des messages ou d’imposer une morale aux joueurs. Nous voulons juste faire quelques éliminations glorieuses et faire monter un peu le rythme cardiaque. Pour moi, c’est ce que devraient être les jeux.

Le commentaire a rapidement été repris et a commencé à faire le tour de diverses plateformes sociales, certains se demandant si le commentaire provenait réellement de Karch. IGN a contacté le groupe Embracer pour demander une confirmation d’une manière ou d’une autre, mais n’a pas reçu de réponse. Le compte qui prétend appartenir à Karch n’a aucune vidéo et compte 197 abonnés.

Saber Interactive vient de sortir Space Marine 2, sorti début septembre et qui a rapidement rassemblé près de 2 millions de joueurs. Suite d’un jeu Xbox 360 apprécié des fans, il a été comparé à d’autres jeux de tir de cette époque.

« Warhammer 40,000: Space Marine 2 ne brise peut-être pas le moule du jeu de tir à la troisième personne, mais il a l’air incroyable, fait bon usage de son univers Warhammer et propose des combats brutaux qui sont tout simplement géniaux », avons-nous écrit dans notre critique.

Space Marine 2 est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Kat Bailey est la directrice de l’information d’IGN et co-animatrice du chat vocal Nintendo. Vous avez un tuyau ? Envoyez-lui un message privé à @the_katbot.