Warhammer 40,000 : la première mise à jour de Space Marine 2 en détail

L’éditeur de Warhammer 40,000: Space Marine 2, Focus Interactive, et le développeur Saber Interactive ont détaillé la première mise à jour du jeu.

Le patch, qui devrait sortir cette semaine, « devrait » faire :

Correction de plusieurs crashs (début du jeu, crash de la 1ère cinématique, etc…)

Amélioration du problème de surchauffe du processeur

Améliorations du serveur

Améliorations des bugs de rendu

Depuis le lancement de l’accès anticipé de Space Marine 2, les joueurs se sont plaints de nombreux problèmes de serveur et de plantages. Les problèmes de serveur en particulier, et le redoutable « bug de connexion au serveur », ont rendu le jeu en coopération difficile pour certains problèmes, et ont même entraîné une perte de progression et de récompenses.

La sortie mondiale de Space Marine 2 est prévue pour aujourd’hui, le 9 septembre. Le jeu de tir au corps à corps n’en est donc qu’à ses débuts. Mais ses développeurs ont déjà parlé des changements à venir. IGN a fait état de l’ajout d’un système de correspondance de classe pour le mode coopératif, après que les joueurs se soient retrouvés coincés dans une impasse de classe avant les missions du mode Opérations.

En attendant, nous avons également des détails sur ce que les fans peuvent attendre du modèle de contenu saisonnier post-lancement de Space Marine 2 La saison 2 se déroule d’octobre jusqu’à fin 2024 et comprend une nouvelle carte d’opérations, un nouvel ennemi, un niveau de difficulté plus élevé, une nouvelle arme et diverses autres améliorations.

De manière générale, Space Marine 2 a bénéficié d’un énorme lancement en accès anticipé et il semble prêt à connaître une popularité accrue alors qu’il se dirige vers son premier week-end complet de vente. Critique de Space Marine 2 nous a donné une note de 8/10. Nous avons dit : « Warhammer 40,000: Space Marine 2 ne sort peut-être pas du moule du jeu de tir à la troisième personne, mais il est magnifique, fait bon usage de l’histoire de Warhammer et propose des combats brutaux qui sont tout simplement géniaux. »

