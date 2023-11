Warcats doublement frappés par Platt Tech à double aile

MILFORD — Platt Tech a utilisé un effort défensif dominant et une attaque au sol implacable pour infliger à Wilcox/Kaynor Tech sa quatrième défaite consécutive vendredi soir.

Une paire de quart-arrière de Zion Alexander et un retour de botté de dégagement de 95 verges de Jermaine Sheppard ont propulsé les Panthers à un 22-0 lors d’une victoire du CTC au Lawmen Stadium de la Jonathan Law High School.

Il s’agissait de la quatrième victoire consécutive de Platt Tech (6-3), qui menait 14-0 à la mi-temps.

Les hôtes ont donné le ton en parcourant 48 verges en 12 jeux lors du premier entraînement pour prendre une avance de 7-0. Alexander l’a couronné avec un plongeon d’un mètre.

Sheppard, qui a réalisé sept courses au cours de l’entraînement, a converti la conversion de deux points avec une course au milieu et les Panthers menaient 8-0 avec 6:29 à jouer au premier quart.

Les 12 jeux sur le disque ont été réalisés dans le cadre de l’offensive à double aile, et ce serait la recette toute la nuit.

Il y avait aussi le score de Sheppard sur les équipes spéciales. Sheppard a récupéré un botté de dégagement sur la ligne des 5 verges et l’a amené jusqu’à la zone des buts pour un retour de botté de dégagement de 95 verges pour donner aux Panthers une avance de 14-0 avec 2:32 à jouer dans le premier. quart.

Une course sur une tentative de deux points a été bloquée par les Warcats pour maintenir un déficit de 14 points.

Wilcox/Kaynor (3-5) ont lancé leurs trois premières possessions de la première mi-temps. Les Warcats se sont vu voler une quatrième possession dans la première mi-temps avec un botté de dégagement étouffé dans les dernières minutes. Dereon Needham a sauté sur le ballon pour Platt Tech, mais la défense des Warcats a renversé les Panthers et a maintenu le score à 14-0 à la mi-temps.

Platt Tech a dominé les Warcats 117-64 en première mi-temps. Tous les chantiers de Platt Tech étaient au sol.

Wilcox Tech a tâtonné lors du premier drive de la seconde mi-temps à midifeld. Le ballon lâche a été récupéré par Nathan Fickling pour souligner un troisième quart-temps sans but.

Les Panthers ont porté le score à 22-0 lors du premier jeu du quatrième quart. Alexander l’a frappé sur une course TD de 1 mètre. L’avant-première a couronné un entraînement au sol de 14 jeux et 53 verges qui a coûté 7 :41 de retard.

Sheppard s’est précipité dans la tentative de deux points pour donner une avance de 22 aux hôtes.

Sur le coup de pied qui a suivi, Joe Hernandez a donné aux Warcats leur meilleure position sur le terrain avec un retour de 40 verges sur la ligne de touche gauche jusqu’au Platt Tech 29. Les Warcats n’ont pas pu en profiter et l’ont retourné lors des downs.

Patrick LaChance de Wilcox/Kaynor a récupéré le ballon avec un échappé récupéré, mais Wilcox/Kaynor l’a retourné avec un choix de Needham.

L’offensive des Warcats a été étouffée toute la nuit. Le porteur de ballon senior Malik Sanchez a souligné l’attaque avec 13 courses pour 69 verges.

Wilcox/Kaynor ont accumulé des chiffres impressionnants en défense. LaChance et Uzziah Nelson ont tous deux réussi 16 plaqués. Sanchez a ajouté 13 plaqués, Logan Stone en a eu huit et Nicholas Barros a réussi neuf plaqués et un échappé forcé.

“Nous savions que c’était une bonne équipe – ‘robuste’ est le mot qui me vient à l’esprit”, a déclaré l’entraîneur de Platt Tech, Vincent Camera. « C’est une équipe coriace et physique et nous avons joué un match difficile et physique contre eux l’année dernière. C’est une meilleure équipe que son palmarès. C’est une équipe bien entraînée et nous savions qu’ils nous garderaient un peu sous contrôle.

Camera était satisfait de ses équipes spéciales – en particulier du retour de botté de dégagement de Sheppard.

La caméra déploie une équipe de deux pelotons avec quelques gars jouant des deux côtés du ballon. Sheppard a porté 21 fois pour 81 verges et Kaden Wali s’est précipité 17 fois pour 83 verges. Platt Tech a tenté une passe dans la nuit et elle était incomplète

“Cela nous a donné un avantage pour réussir à la fin”, a déclaré Camera. « Ils ont emporté certaines choses avec neuf ou dix dans la boîte. Nous savions que nous n’allions pas faire de courses de 50 ou 60 verges comme nous en avions l’habitude au cours des trois dernières semaines. Nous étions propriétaires de l’horloge et c’est ce que nous voulions faire.

Alonzo Relaford a déclaré qu’il n’était pas satisfait de grand-chose. Il était contrarié par les trois revirements et les multiples pénalités des Warcats.

“C’est difficile”, a déclaré Relaford. « Nous n’arrivions toujours pas à nous ressaisir. Nous avons encore trop de turnovers et de missions manquantes.

“Nous sommes encore jeunes, mais les gars devraient le savoir maintenant”, a ajouté Relaford. “La D-Line a fait du bon travail en les contenant, mais nous avons réalisé quelques mauvais jeux et le botté de dégagement nous a fait mal.”