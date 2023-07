War 2 : Kiara Advani jouera avec Hrithik Roshan et Jr NTR ? L’actrice réagit aux informations

Pour Kiara Advani, 2023 a commencé sur une bonne note avec Satyaprem Ki Katha profitant de sa course de rêve au box-office. Même l’année dernière, elle a été associée à des projets à gros budget comme Bhool Bhulaiyaa 2 et JugJugg Jeeyo qui se sont bien comportés dans les salles. Ce n’était donc pas une surprise lorsque les spéculations allaient bon train sur le fait qu’elle était encordée pour War 2 d’Ayan Mukherji, la suite du réalisateur de Pathaan, Siddharth Anand’s War, avec Hrithik Roshan et Tiger Shroff. Maintenant, l’actrice de Kabir Singh a enfin rompu son silence sur sa participation à War 2, mais sans trop en révéler.

Kiara Advani sur Guerre 2

Kiara Advani a récemment assisté à une interview avec Film Companion Front Row où elle a parlé de son casting dans War 2. Elle souhaitait faire partie d’un film d’action mais a refusé de reconnaître son association avec un tel film jusqu’à ce qu’une société de production émette une confirmation officielle. « Bien que j’adorerais faire un film d’action, j’adorerais travailler avec toutes les personnes que vous avez mentionnées, je ne peux pas parler davantage d’un autre film », a-t-elle déclaré.

Voici le poste dont nous parlons :

War 2 fait partie de l’univers d’espionnage de Yash Raj Films

Jusqu’à ce qu’une maison de production annonce la suite, je ne peux pas en parler. Bien que j’aimerais vraiment participer à de nombreux autres projets, je reste discret pour l’instant », a poursuivi Kiara Advani. War 2 fait partie de l’univers d’espionnage de Yash Raj Films. Tiger franchise, War, Pathaan, et maintenant War 2. Plus tôt en juin, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Kiara rejoindrait le casting de War 2 en tant que femme principale. 2 est considéré. Kiara est en ce moment au sommet du tas et Adi (Aditya Chopra) la prenant pour War 2 signifie haut et fort que », a affirmé une source, citée par un portail médiatique.

À propos de la guerre 2

Remplaçant Tiger Shroff, War 2 mettra en vedette Jr NTR en tête tandis que Hrithik Roshan remplira à nouveau les bottes de Kabir. Le jour de l’anniversaire de Jr NTR le 20 mai, Hrithik a presque confirmé la nouvelle du duo partageant l’espace d’écran dans War 2 comme un extrait de ce qu’il a écrit: « Je t’attends au yuddhbhoomi mon ami. »