WaPo et NYT moqués par des responsables chinois pour avoir placé les États-Unis en tête du tableau des médailles olympiques, malgré le fait que la Chine ait remporté plus d’or

La Chine a actuellement huit médailles d’or de plus que les États-Unis, mais le New York Times et le Washington Post classent les États-Unis en tête du classement des Jeux olympiques de Tokyo. Les points de vente américains utilisent le nombre total de médailles gagnées comme méthodologie, malgré le fait que traditionnellement, le pays avec le plus de médailles d’or se trouve en haut du tableau.

Cependant, même lorsque la Chine et les États-Unis avaient le même nombre total de médailles (68) mardi, mais que la Chine avait 10 médailles d’or de plus que les États-Unis, le Washington Post a choisi de placer les deux pays en « attaché » 1ère place avec « T1 » écrit à côté des noms de pays.

Le décompte officiel des médailles olympiques par défaut, d’autre part, place la Chine en première place en raison de son nombre le plus élevé de médailles d’or, tout comme le journal The Guardian – les États-Unis apparaissant à la deuxième place.

Zhang Heqing, conseiller culturel de la Chine à son ambassade au Pakistan, s’est moqué du Post et du Times mardi, publiant des captures d’écran de leurs classements et commentant, « La liberté de la presse en Occident. Satisfaction personnelle, n’est-ce pas ?

La liberté de la presse en Occident. Satisfaction de soi, n’est-ce pas ? pic.twitter.com/8uUhToszA5 – Zhang Heqing张和清 (@zhang_heqing) 3 août 2021

Chen Weihua, chef du bureau de l’UE du journal China Daily soutenu par l’État, appelé les journaux « la même blague » et tweeté, « Les médias américains ont toujours un moyen de mettre les États-Unis en tête. »

Alors que le NYT et la WaPo nous placent tous les deux en tête, The Guardian ne le fait pas. pic.twitter.com/i7FAxQtJbC – Chen Weihua (@chenweihua) 3 août 2021

Il s’agit du tableau d’IOC, contrairement à ceux du NYT ou du WaPo. pic.twitter.com/HkrOheqw1m – Chen Weihua (@chenweihua) 3 août 2021

Lin Jing, le consul général de Chine au Cap, en Afrique du Sud, a interrogé : « Est-ce le moyen d’atteindre « American first » ? »

Est-ce le moyen d’atteindre « American first » ? pic.twitter.com/T7CruLxuNon — Lin Jing (@CGCHINA_CPT) 3 août 2021

La Chine a remporté jusqu’à présent 32 médailles d’or, 21 d’argent et 16 de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, ce qui lui donne un total de 69 médailles, tandis que les États-Unis ont remporté 24 médailles d’or, 28 d’argent et 21 de bronze, soit un total de 73 médailles.

Dans un article de la semaine dernière, le Times a reconnu que bien que la plupart des autres pays classent les positions en fonction du nombre de médailles d’or, « utiliser l’argent et le bronze uniquement pour rompre les liens », elle et d’autres points de vente américains avaient décidé d’utiliser un autre système qui plaçait la nation en première place.

« Les publications aux États-Unis, y compris le New York Times, adoptent souvent cette approche », a expliqué le journal, malgré les accusations sur les réseaux sociaux de « manipulant » le classement et « le compte mal. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !