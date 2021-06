WaPo arraché pour une vidéo sur les « groupes de responsabilité blancs » pour aider à comprendre la « blancheur » — RT USA News

Blanc de gauche à New York : « Je ne ressemble en rien à tous ces ploucs ignorants de l’Arkansas. » Aussi blanc de gauche à New York : « Tous les blancs partagent la blancheur, ce qui les rend plus semblables que leurs éducations, croyances, cultures, religions, éducations, géographies & personnalités.

– @PoliticalSock (@Politicalsock) 20 juin 2021