Le Washington Post, qui a «vérifié les faits» de manière obsessionnelle sur chaque déclaration de l’ancien président Donald Trump pendant des années, met fin à sa base de données présidentielle seulement 100 jours après le début du mandat de Joe Biden, affirmant que c’est trop de travail.

Le vérificateur en chef du Post, Glenn Kessler, a annoncé la décision lundi soir, faisant un glissement freudien en décrivant la base de données comme un « Atout » un plutôt que présidentiel, tout en essayant de faire valoir qu’il fallait « Environ 400 jours supplémentaires de 8 heures sur quatre ans au-delà de nos emplois habituels. »

La maintenance de la base de données Trump pendant quatre ans a nécessité environ 400 jours supplémentaires de 8 heures sur quatre ans au-delà de nos emplois habituels pour trois personnes. Biden a pris un départ relativement lent, mais qui sait ce qui va se passer. Nous continuerons de faire des vérifications de faits, mais pas une base de données. – Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) 27 avril 2021

«Biden a pris un départ relativement lent mais qui sait ce qui va se passer. Nous continuerons de faire des vérifications de faits, mais pas une base de données », Ajouta Kessler.

Si l’argument qui se résume à « Trump a tellement menti que nous sommes maintenant trop fatigués pour garder un œil sur Biden même s’il ment beaucoup moins » semble étrange, celui que Kessler a proposé dans la rédaction de la base de données Biden lundi l’est encore plus. .

L’ère Biden a «Offrait un retour à un schéma plus typique en ce qui concerne un commandant en chef et sa relation avec les faits – un modèle qui présente de fréquents tournures et obscurcissements ou exagérations, avec parfois un canard, » il a écrit.

« Plus typique pour Biden, quand il a prononcé une fausse déclaration, c’était une subtile étirement de la vérité », dit Kessler, tout en affirmant que la présidence de Trump «A submergé les Américains d’un tas d’allégations fausses et trompeuses.»

Votre presse objective, à la recherche de la vérité et obsédée par les faits, les gens. «La démocratie meurt dans les ténèbres» et tout ça.

Kessler a suffisamment d’intégrité professionnelle pour noter que Biden parle rarement aux journalistes et s’en tient aux remarques préparées et approuvées par son personnel quand il le fait. Biden ne passe pas non plus beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, contrairement à son «Un prédécesseur obsédé par Twitter.» Que cela implique ou non que Biden ment moins parce qu’il a moins d’occasions de le faire, cela n’aide pas réellement le cas de Kessler selon lequel le maintien d’une base de données présidentielle de vérification des faits demande trop de travail.





Aussi sur rt.com

Un article à succès sur les ancêtres de la cueillette de coton du sénateur républicain se retourne contre le Washington Post, mais l’équipe Trump ne court pas à son aide







De plus, Kessler et son équipe semblent avoir plus qu’assez de temps libre pour « Vérification des faits » une réclamation du sénateur Tim Scott (R-Caroline du Sud) au sujet de la cueillette de coton dans le sud, soulignant avec insistance que c’était sur une ferme appartenant à sa famille – par opposition à quoi, une plantation d’esclaves? Il se trouve que Scott, qui est afro-américain, a été choisi par le GOP pour livrer la réponse du parti au discours de Biden au Congrès mercredi.

Les réponses à l’annonce de Kessler se sont moquées du vérificateur des faits du Post pour son parti pris partisan et ses doubles standards. Mais la groupie de l’aile ouest est en fait en retard à la fête en ce qui concerne les médias d’entreprise, pour ainsi dire. CNN a clamé son traitement disparate de Trump et de Biden avant même les élections de 2020 et a ouvertement admis en décembre qu’ils ne consacreraient pas le même temps à la vérification des faits de Biden.

Une étude de la couverture médiatique des entreprises publiée la semaine dernière par NewsBusters, à tendance conservatrice, a révélé que Biden avait reçu 59% de presse positive au cours de ses trois premiers mois – et quand il était critiqué, c’était souvent pour ne pas l’être. « extrême gauche » assez – contre 89% de couverture négative de Trump par les mêmes points de vente au cours de la même période en 2017.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!