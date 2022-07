Wantaway Ronaldo toujours porté disparu alors que l’incertitude persiste (VIDEO)

La superstar du football ne s’est pas présentée pour le devoir de Manchester United

Cristiano Ronaldo ne s’est pas présenté à l’entraînement de Manchester United pour une deuxième journée consécutive, avec son avenir en suspens au milieu des liens avec Chelsea et le FC Barcelone.

United a lancé sa campagne de pré-saison lundi et se prépare à s’envoler pour l’Asie et l’Australie pour des matches amicaux avant le week-end.

Mais Ronaldo, 37 ans, pourrait ne pas faire partie de cette tournée après avoir apparemment informé United le week-end dernier qu’il souhaitait quitter le club.

Le grand portugais aurait demandé à United d’écouter les offres sensées qui lui sont soumises pour son transfert, avant de ne pas se présenter au premier jour de travail sous le nouveau manager Erik ten Hag tout en invoquant des raisons familiales prétendument acceptées par les Red Devils.

Le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, qui agit en tant que directeur sportif par intérim depuis le départ de Marina Granovskaia à l’époque post-Roman Abramovich, serait “intrigué” par la perspective d’amener un grand nom comme Ronaldo à Stamford Bridge.

Lundi soir, cependant, le nom le plus improbable était lié à l’ex-star du Real Madrid Ronaldo dans leurs ennemis jurés du FC Barcelone.

Cela est dû au fait que le représentant du joueur, Jorge Mendes, a rencontré le président des Catalans, Joan Laporta, pour le dîner.

Et tandis que d’autres stars pour lesquelles le superagent agit, telles que Bernardo Silva de Manchester City et Ruben Neves de Wolverhampton Wanderers, étaient d’une importance primordiale, AS en Espagne affirme que le nom de Ronaldo a été déposé dans ce qui serait l’un des plus gros transferts explosifs du siècle s’il est sorti.

Cependant, certains fans et experts ont des doutes quant aux véritables motifs des discussions et y voient un moyen d’inciter Los Blancos à signer à nouveau Ronaldo.

Après tout, cette stratégie a fonctionné l’été dernier lorsque Ronaldo a flirté avec City alors qu’il était encore à la Juventus et aurait été sur le point de signer pour eux.

Alerté de cela, un autre ancien employeur de United est intervenu et a arraché le quintuple roi du Ballon d’Or avec une grosse offre de deux ans alors qu’il n’était pas préparé à voir leur ancienne charge se retrouver dans une équipe rivale.

Quoi qu’il en soit, Ronaldo, obsédé par le fitness, se maintient en forme et aurait été aperçu au complexe d’entraînement de l’équipe nationale du Portugal à Lisbonne en train de se préparer pour 2022/2023.

❗️Exclusif. Cristiano Ronaldo vient d’arriver @selecaoportugal installations de formation. Il est toujours à Lisbonne après avoir disparu @Homme Utd première journée de pré-saison. L’avenir de Ronaldo est encore incertain. Il veut jouer @Ligue des champions. pic.twitter.com/e2eQ3TAuQE — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) 4 juillet 2022

Dans l’état actuel des choses, Chelsea peut sembler le mieux placé pour acquérir le vainqueur en série de la Ligue des champions, mais leur manager Thomas Tuchel doit donner son approbation à Boehly.

United serait également réticent à laisser Ronaldo aller chez un rival de Premier League avec lequel il est en concurrence directe pour des places dans le tournoi des clubs d’élite européens, et le Bayern Munich – qui pourrait perdre Robert Lewandowski au Barca – est un autre prétendant potentiel qui a été mentionné.

Pour le vendre à n’importe quelle tenue, United voudrait récupérer autant que possible les frais de 21,4 millions de livres sterling (25,5 millions de dollars) qu’ils ont payés à la Juventus pour les services de Ronaldo.