Dans une scène de folie qui rappelle la tendance du grand boxeur Floyd Mayweather à s’imaginer entouré d’argent, le champion WBC des poids légers Haney, qui a déjà provoqué la controverse en affirmant qu’il « ne perdrait jamais contre un garçon blanc de ma vie », a commencé le clip avec son chemise à l’intérieur d’une maison.

Le film a ensuite été coupé en plans stylisés et brillants de Haney, 22 ans, montrant divers biens, notamment une voiture de luxe et une montre, des baskets et ce qui semblait être une arme à feu avant de lui revenir en tombant à la renverse sur un canapé jonché d’argent qui tombait. .

La séquence auto-obsessionnelle a été réglée sur la chanson de rap « Having our Way » de Juicy MF Juice, Migos et Drake, qui comprend des paroles sur le fait d’être un « assassin » et « snipin’ the b*tch », fait référence à « lil n **** asticots » et se vante de la façon dont le protagoniste « a poussé la salope à passer à l’action ».

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Devin Haney (@realdevinhaney)

La tentative apparente de Haney d’imiter le personnage particulièrement sans charme de l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps a reçu un accueil aussi médiocre qu’il l’a fait régulièrement sous la montre de Mayweather.

« Cette merde est juste fatiguée comme putain maintenant, » a fustigé l’écrivain de boxe bien suivi Michael Woods. « OK, donc il ne comprend pas que c’est un mauvais regard alors qu’une pandémie mondiale se déroule.

« Mais allez, [Haney], vous battez un chemin passé-prime [Yuriorkis] Gamboa et [Jorge] Linares. Au moins Floyd a commencé le [wrestler known for his money obsession] Des trucs de Ted Dibiase à 40-0. »

mec, je veux tellement être Floyd, c’est assez triste en fait… – Guido Garduchi (@jseipel77) 25 juillet 2021

Tout ce thème super riche est tellement joué… Personne ne peut plus être lui-même ?? — titotrinidad (@desspratt) 25 juillet 2021

Linares avait 35 ans et avait perdu deux de ses cinq combats précédents lorsque Haney a battu le Vénézuélien lors de son combat le plus récent, en mai, et Gamboa avait 38 ans et venait de remporter une défaite lorsque Haney l’a battu en novembre.

Les cinq titres régionaux et internationaux seniors remportés par Haney sont vacants et « The Dream » a remporté une victoire par élimination directe en huit combats depuis novembre 2017.

Le record de 26 combats sans défaite de Haney, cependant, est impressionnant – et sa posture a divisé les fans.

Pourquoi vous souciez-vous de ce qu’il fait avec l’argent qu’il a gagné ? – Jimmy Farrell (@Jim_Philosopher) 25 juillet 2021

Oh pipe vers le bas clown. Laissez le jeune homme s’amuser — carlitosAFC ⚽️🥊🇰🇪🇧🇧 (@CarlitosAFC) 25 juillet 2021

Ils veulent être Money May sans être Pretty Boy Floyd. – L’équipe Norton (@DaRealDULLAH) 25 juillet 2021

« Ils veulent être Money May sans être Pretty Boy Floyd », en a observé un, tandis qu’un autre a suggéré : « Le garçon veut tellement être Floyd. C’est assez triste, en fait. »

Un critique a répondu : « Tout l’argent s’est joué – nous l’avons vu. Plus personne ne s’en soucie, c’est la raison pour laquelle tout le monde est passé à l’UFC. Les gens veulent juste voir les meilleurs se battre contre les meilleurs. »

Un autre a demandé : « Tout ce thème super riche est tellement joué. Personne ne peut plus être lui-même? »

Toute la question de l’argent a joué, nous l’avons vu. Plus personne ne s’en soucie, c’est la raison pour laquelle tout le monde est passé à l’UFC. Les gens veulent juste voir les meilleurs combattre les meilleurs. – Spécial K (@SpecialK0978) 24 juillet 2021

Ce n’est pas pour toi ou moi (j’ai 46 ans), il essaie de faire appel à son âge et à sa démo, tout comme Floyd l’a fait et la plupart des gars plus âgés, y compris son promoteur, ne comprenaient pas à l’époque. – J. Durham (@mrdurham25) 24 juillet 2021

Les apologistes de Haney ont souligné que sa publication sur Instagram était peut-être destinée à sa propre génération. « Oh, descends, clown, » a riposté un. « Laissez le jeune homme s’amuser. »

« Ce n’est pas pour toi ou moi – j’ai 46 ans » ajouté un autre. « Il essaie de faire appel à son âge et à sa démographie, tout comme Floyd l’a fait et la plupart des gars plus âgés, y compris son promoteur, ne comprenaient pas à l’époque. »

Un téléspectateur en accord a hoché la tête au nombre colossal de près de 62 000 likes du clip amassé pendant une journée. « Il suffit de regarder tous les jeunes qui aiment la publication » ils ont dit. « Pensez-vous qu’il fait cela pour l’approbation des personnes âgées ? »