Wander Franco de retour dans la formation des Rays après avoir été mis au banc pendant deux matchs

L’arrêt-court des Rays de Tampa Bay, Wander Franco, est de retour dans la formation de départ samedi après avoir été mis au banc pendant deux matchs en réponse à sa gestion de situations frustrantes cette saison.

Franco a terminé deuxième de l’alignement pour le match des Ray contre les Royals de Kansas City (16 h 10 HE).

Après avoir été renvoyé chez lui jeudi — le premier des deux matchs auxquels il n’a pas joué — Franco était en uniforme et dans l’abri pour le match de vendredi soir.

« Ça a été dur, vraiment dur de ne pas être avec l’équipe », a déclaré Franco par l’intermédiaire d’un interprète. « Je suis content d’être de retour. Ça a été difficile. »

Le manager de Tampa Bay, Kevin Cash, a refusé de discuter d’incidents spécifiques. Franco n’a parfois pas manqué de grounders. Après une présence au bâton mercredi, il s’est brisé la batte sur le banc de touche.

« Je pense qu’ils font du bon travail dans la façon dont ils ont contrôlé la situation », a déclaré Franco. « Je suis avec cette organisation depuis longtemps et je pense qu’ils ont bien contrôlé la situation avec les erreurs que j’ai commises. »

Franco est entré samedi avec une moyenne de 0,287, avec huit circuits, 34 points produits et 24 buts volés. Il en est à la deuxième saison d’un contrat de 182 millions de dollars sur 11 ans.

Reportage de l’Associated Press.

