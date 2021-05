Marvel Comics spin-off ‘WandaVision‘a dominé les MTV Movie and TV Awards dimanche, tandis que Scarlett Johansson et Sacha Baron Cohen ont reçu des prix spéciaux pour leurs contributions à l’industrie cinématographique.

Chadwick Boseman a reçu un prix posthume, pour la meilleure performance dans un film, pour son dernier film, le drame de la période jazz ‘Fond noir de Ma Rainey». Le ‘Panthère noire‘acteur, 43 ans, est décédé en août 2020 d’un cancer du côlon.

« Son impact est éternel et nous sommes éternellement reconnaissants pour la façon dont sa présence et son art ont changé le monde. Nous vous aimons et vous nous manquez », a déclaré ‘Noirâtre‘acteur Yara Shahidi, acceptant le prix au nom de Boseman.

‘WandaVision‘, la série Disney + qui donne des rôles principaux aux personnages de super-héros de soutien Wanda Maximoff et Vision, a été choisie meilleure émission de télévision dans les prix votés par les fans, tandis qu’Elizabeth Olsen a remporté la meilleure performance pour son interprétation du personnage principal Wanda.

Kathryn Hahn a remporté la statuette dorée de pop-corn du meilleur méchant pour son rôle de voisine curieuse Agatha dans ‘WandaVision‘, qui a également remporté le trophée populaire du meilleur combat pour une bataille entre Agatha et Wanda.

‘Veuve noireLa star Johansson a été honorée du Generation Award de MTV en reconnaissance de sa carrière à Hollywood.

Dans un message vidéo, Johansson a remercié ses fans pour leur soutien. «Je réalise à quel point c’est un cadeau absolu de pouvoir avoir la possibilité de faire ce que j’aime», a-t-elle déclaré.

Baron-Cohen est apparu en tant que ses personnages scandaleux Borat, Bruno, le dictateur et Ali G. ainsi que lui-même, pour accepter le prix Comedic Genius présenté par le producteur hollywoodien, Seth Rogen, qui a appelé l’acteur et écrivain britannique « l’interprète le plus intrépide I ont jamais su. «

Leslie Jones a animé l’émission à Los Angeles devant un petit public en direct testé COVID et pour la plupart démasqué et un public plus large sur d’immenses écrans vidéo.

Ailleurs, romance entre jeunes adultes d’origine asiatique et américaine ‘À tous les garçons: toujours et pour toujours‘, a été choisi meilleur film, tandis que l’acteur britannique Rege-Jean Page a gagné pour sa performance révolutionnaire dans la série télévisée romantique à succès’Bridgerton».

Les prix MTV pour les émissions de téléréalité seront remis lors d’une cérémonie distincte qui sera diffusée lundi soir.