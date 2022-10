Wanda Maximoff ‘WandaVision’ Halloween Costume DIY – Hollywood Life

Crédit d’image : Disney+/Marvel Studios/The Everett Collection

Suite Halloween

Si vous êtes un grand fan de la série à succès Disney+, WandaVisionalors vous avez de la chance car nous avons rassemblé des costumes d’Halloween DIY pour vous aider à vous déguiser en Wanda Maximoff et la meilleure partie est que tout coûte moins de 30 $. Wanda Maximoff, également connue sous le nom de Scarlet Witch, est interprétée par Elisabeth Olsen dans le spectacle.

Du corset en cuir de Wanda à son body et sa cape, nous avons les meilleurs costumes qui feront croire aux gens que vous êtes vraiment le super-héros Marvel capable de déplacer et d’arrêter des objets et de l’énergie. Achetez tous nos choix ci-dessous!

1. Le body de Wanda

Comment oublier le body rouge avec des collants de Wanda ? Nous avons rassemblé les pièces exactes dont vous avez besoin pour recréer son look.

MANGOPOP Body à encolure dégagée

Ce body rouge moulant est similaire à celui de Wanda. Il est moulant et a une encolure basse, en plus, la meilleure partie est que vous pouvez le porter avec un jean ou une jupe quand Halloween est fini. 20 $, amazon.com

Collants à pieds semi-opaques HeyUU

Portez le body avec une paire de collants rose vif, tout comme Wanda l’a fait. Ces collants sont taille haute, super confortables et ils ne sont pas transparents, vous n’avez donc pas à vous soucier de montrer trop de peau. 13 $, amazon.com

Making Believe Cape de costume en satin unisexe

Votre tenue ne serait pas complète sans une cape rouge en satin, bien sûr. Cette cape se noue autour du cou et est super légère, vous n’avez donc pas à vous soucier qu’elle vous alourdisse. 13 $, amazon.com

Boutique CAFELE Casque Loki

Pour couronner votre look, portez ce casque qui ressemble à celui porté par Wanda. Il est réglable, léger et confortable, il ne vous dérangera donc pas si vous le portez toute la journée et toute la nuit. 28 $, amazon.com

2. Le corset de Wanda

Corset en similicuir Kranchungel

Si vous voulez porter un corset en cuir rouge moulant comme Wanda, ne cherchez pas plus loin que cette pièce. Le haut sans bretelles est cintré à la taille et boutonné sur le devant. 20 $, amazon.com

Veste d’automne Muyise

Cette veste en cuir rouge est la pièce parfaite à porter sur votre corset et elle est idéale pour l’automne. Une fois votre déguisement terminé, vous pourrez le porter toute la saison avec un jean. 26 $, amazon.com

Legging en similicuir 90 degrés By Reflex

Enfin, complétez votre tenue avec une paire de leggings en cuir noir moulants. Non seulement nous les aimons pour le costume, mais les pantalons taille haute sont parfaits à porter tout au long de l’automne et de l’hiver. 30 $, amazon.com