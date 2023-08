Wan-Bissaka craint pour la carrière de Man Utd après l’arrivée de Ten Hag

Aaron Wan-Bissaka a déclaré qu’il craignait que sa carrière à Manchester United ne soit terminée lors d’un sort de l’équipe après la nomination d’Erik ten Hag en tant que manager.

Le défenseur a passé trois mois sur la touche après l’arrivée de Ten Hag l’été dernier et n’a pas commencé un seul match avant la pause de la Coupe du monde en novembre.

Il s’est battu pour devenir l’arrière droit de premier choix de United au cours de la seconde moitié de la saison, mais le joueur de 25 ans a déclaré qu’à un moment donné, il pensait que son temps à Old Trafford pourrait être terminé.

« Vous avez ce sentiment, mais pour moi, j’ai toujours cette confiance en moi pour me sortir de situations comme ça », a déclaré Wan-Bissaka. « J’avais la tête vissée et j’étais prêt à faire ce qu’il fallait.

« Ce fut une période difficile et la seule chose que vous pouvez faire pendant une période difficile est de continuer à travailler. J’ai baissé la tête, puis j’ai eu la chance et j’ai pu aider l’équipe.

« Tu peux juste t’asseoir là et t’en plaindre sans t’en soucier, ou tu peux en fait essayer et j’ai pensé que la meilleure façon était pour moi d’essayer. »

MAN UNITED PREMIER JEUX PREM 14 août Loups (H) 19 août Tottenham (A) 26 août Forêt de Nottm (H) 3 septembre Arsenal (A) 16 septembre Brighton (H) 23 septembre Burnley (A)

Wan-Bissaka est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs en tête-à-tête de la Premier League, mais a déclaré qu’il avait dû travailler sur sa production offensive pour impressionner Ten Hag et regagner sa place dans l’équipe.

Il est prêt pour une autre bataille pour le poste d’arrière droit cette saison avec la concurrence de l’international portugais Diogo Dalot.

« Tous les joueurs doivent tout donner et faire ce qu’il [Ten Hag] veut, c’est quelque chose auquel j’ai dû m’adapter et cela m’a aidé et je suis à l’aise de le faire maintenant », a ajouté Wan-Bissaka.

« Il vous dira où être à certains moments, quand entrer, quand monter et quand rester. Juste pour être plus agressif à l’avenir, soyez aux bons endroits, même si vous n’obtenez pas le ballon, vous ouvrez un espace pour quelqu’un d’autre, des courses qui se chevauchent. »

Wan-Bissaka a également parlé de la vie sous le microscope à United et de sa décision d’éviter les médias sociaux.

L’ancien homme de Crystal Palace a reçu sa juste part de critiques en ligne depuis son déménagement à United en 2019 et a déclaré qu’il se contentait de vivre hors des projecteurs.

« Quand j’étais à Palace, j’avais l’habitude de voir des joueurs d’autres clubs, ce qu’ils traversaient, à quoi s’attendre, donc quand c’est arrivé, c’est difficile à gérer, mais il suffit de le bloquer et de se concentrer sur l’essentiel qui est le football , » il a dit.

« Cela peut être difficile, surtout en dehors du football. Vous allez manger ou quelque chose avec la famille et les fans arrivent en voulant des photos, des autographes et tout ça. Je ne pense pas qu’ils comprennent quand est le bon moment pour s’approcher ou non.

« Je ne suis pas connecté [to Twitter]. Je n’y étais jamais, j’ai créé un compte et je l’ai juste lié à Instagram, donc ce que j’ai posté là-bas est allé sur Twitter sous forme de publication. Je ne tweete pas. Je ne peux pas suivre. Twitter peut être un endroit sombre, donc je l’évite. »