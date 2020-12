BREMEN, Allemagne: Silas Wamangituka a marqué deux fois lors de sa promotion. Stuttgart a poursuivi son impressionnant retour en Bundesliga avec une victoire 2-1 sur le Werder Brême dimanche.

Stuttgart est remonté dans la moitié supérieure du tableau et à la huitième place avec la victoire, récupéré d’une défaite 3-1 contre le Bayern Munich la semaine dernière, et a maintenu son record de but à chaque match de championnat depuis son retour au sommet allemand. vol. Brême tombe au 12e rang.

Brême a donné à l’ailier Tahith Chong, prêté par Manchester United, son premier départ en championnat depuis le 31 octobre, mais sa principale contribution a été de donner le penalty qui a décidé le match.

Chong a fait trébucher le milieu de terrain japonais Wataru Endo de Stuttgart dans la surface de réparation et l’arbitre a pris peu de temps pour décider d’accorder le penalty. Wamangituka a envoyé le gardien Jiri Pavlenka dans le mauvais sens et a frappé le ballon dans le coin supérieur gauche du filet.

Wamangituka a porté le score à 2-0 dans la prolongation en interceptant une passe arrière de Toprak, en retournant le gardien de but et en envoyant le ballon dans le filet vide à un rythme délibérément lent. Cela a valu à Wamangituka un carton jaune pour comportement antisportif et a mis en colère le défenseur de Brême Davie Selke, qui a interrompu les célébrations de Wamangitukas et a ensuite qualifié le comportement de l’attaquant de manque de respect »dans des commentaires à la chaîne Sky.

Selke s’est dirigé vers un but pour Brême peu de temps après la reprise du jeu, mais il n’y avait pas de temps pour chercher l’égalisation.

Schalke, dernier favori, accueillera le combattant du titre du Bayer Leverkusen plus tard dimanche.

