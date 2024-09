Walz vante le bilan démocrate en matière de défense des droits LGBTQ+ et affirme que Harris fera avancer la cause si elle est élue

WASHINGTON — Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a vanté samedi soir le bilan de la vice-présidente Kamala Harris en matière de défense des droits LGBTQ+, promettant devant une foule solidaire qu’elle ferait avancer leur cause si elle était élue présidente.

Walz, le candidat démocrate à la vice-présidence, a été la tête d’affiche du dîner national organisé par la Human Rights Campaign, qu’il a qualifié de « meilleure fête du pays ». Il est entré dans la salle de bal tentaculaire de 3 500 personnes au son de « Small Town » de John Mellencamp et sous les applaudissements tonitruants des membres de la plus grande organisation LGBTQ+ du pays.

Il a souligné comment Harris a travaillé aux côtés du président Joe Biden pour émettre des décrets protégeant les droits des personnes LGBTQ+ dans les soins de santé, l’armée et l’éducation.

« Et la raison pour laquelle elle l’a fait était assez simple. Kamala Harris croit en l’égalité devant la loi, et cela signifie une justice juste, complexe et égale devant la loi. Cela ne doit pas être débattu », a déclaré Walz. « Ce n’est pas si difficile. »

Les jeunes et les adultes transgenres sont confrontés à des restrictions croissantes dans les États républicains. L’année dernière, HRC a déclaré l’état d’urgence Les droits des personnes LGBTQ+ aux États-Unis sont menacés en raison de la multiplication des lois étatiques qui restreignent leurs droits. S’il est élu, le républicain Donald Trump a déclaré qu’il reproduirait certaines de ces restrictions au niveau fédéral.

Peu de temps après que Biden se soit retiré de la course à la présidence pour 2024 et ait soutenu Harris pour la présidence, HRC a annoncé qu’elle aussi la soutiendrait. L’organisation a également salué le choix de Walz comme colistier, citant son propre long historique de soutien à la jeunesse LGBTQ+ et au mariage homosexuel.

Samedi soir, Walz a raconté comment il a enseigné les sciences sociales et entraîné le football dans un lycée du Minnesota dans les années 1990 – et a été approché de manière inattendue par un étudiant lui demandant de servir de conseiller pédagogique de l’Alliance Gay-Hétéro.

Il a également décrit une litanie des réalisations de Harris sur les questions LGBTQ+, rappelant un épisode où, en tant que procureure générale de Californie, elle a dû appeler personnellement un greffier de Los Angeles qui refusait de délivrer une licence de mariage à des couples de même sexe.

« Vous devez commencer les mariages immédiatement », a dit Harris à la greffière, selon Walz. « Elle avait alors la meilleure réplique. Elle a dit à la greffière : « Passez une bonne journée. Ça va être amusant. »

Il a exhorté la foule à travailler pour aider à l’élection de Harris, soulignant ce qui pourrait se passer si Trump obtenait un second mandat à la Maison Blanche. Les propositions politiques de Trump « restreindraient les libertés, intimideraient cette communauté, diaboliseraient les enfants vulnérables », a déclaré Walz.

Trump a fait des attaques contre les personnes transgenres un pilier de sa rhétorique de campagne alors qu’il brigue un second mandat. Il s’agit d’un revirement pour Trump, qui, dans son discours de 2016 à la Convention nationale républicaine, avait appelé le parti à protéger les personnes LGBTQ+.

S’il est réélu, Trump s’est engagé dans son programme politique d’empêcher les écoles publiques de « promouvoir la transition de genre » et de révoquer le financement fédéral de toute école qui enseigne ce qu’il appelle « l’idéologie radicale du genre ». Dans une vidéo publiée en ligne l’année dernière, Trump a également déclaré qu’il punirait les médecins qui administrent soins d’affirmation de genre pour les jeunes transgenres en les excluant de Medicare et de Medicaid et en faisant appel à des enseignants qui « suggèrent à un enfant qu’il pourrait être piégé dans le mauvais corps ».

Lors d’un événement organisé la semaine dernière par Moms for Liberty, Trump s’en est pris à la boxeuse algérienne Imane Khelif, continuant à propager Désinformation selon laquelle le médaillé d’or olympique serait transgenre et d’avoir un avantage injuste sur ses concurrents. Il a ensuite avancé l’allégation farfelue selon laquelle les écoles publiques pratiquent des opérations chirurgicales de réassignation sexuelle.

« Votre enfant va à l’école. Et rentre à la maison quelques jours plus tard avec une opération », a déclaré M. Trump lors du sommet national du groupe. Il a répété cette affirmation lors d’un rassemblement samedi. Les jeunes transgenres subissent rarement une opération de changement de sexe, où que ce soit.

Interrogée sur ces propos, Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne, n’a pu fournir aucun exemple pour étayer ses dires. Mais elle a fait référence à des rapports selon lesquels des milliers d’écoles primaires et secondaires ont des règles interdisant aux enseignants d’informer les parents si leur enfant demande à utiliser des pronoms différents de ceux figurant sur son acte de naissance.

« Le président Trump veillera à ce que tous les Américains soient traités de manière égale devant la loi, indépendamment de leur race, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle », a déclaré Leavitt. Elle a ajouté que l’ancien président ne pensait pas que les enfants devraient être autorisés à subir ce qu’elle appelle des « opérations chirurgicales de mutilation sexuelle permanente ».

