Walz souligne le soutien des démocrates aux droits des LGBTQ et critique Vance pour les fusillades dans les écoles

Le candidat démocrate à la vice-présidence, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, s’adresse au dîner national de la campagne des droits de l’homme 2024, le 7 septembre 2024, à Washington, DC (Alex Wong/Getty Images)

WASHINGTON — Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a vanté samedi soir son plaidoyer et celui de la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris en faveur des droits des LGBTQ dans un discours prononcé lors du gala annuel de la Human Rights Campaign — et a également critiqué les commentaires de son adversaire républicain, le sénateur JD Vance, selon lesquels les fusillades dans les écoles sont une « réalité de la vie ».

« C’est un fait, certaines personnes sont homosexuelles », a déclaré Walz dans son discours. « Mais vous savez ce qui n’est pas un fait ? Que nos enfants doivent être abattus dans les écoles. » Lors d’une fusillade survenue mercredi dans une école de Géorgie Lycée Apalacheedeux étudiants et deux enseignants ont été tués.

Vance, lorsqu’on lui a demandé Lors d’une étape de campagne à Phoenix jeudi au sujet des politiques visant à mettre fin aux fusillades dans les écoles, il a déclaré : « Je n’aime pas ça. Je n’aime pas l’admettre. Je n’aime pas que ce soit une réalité. Mais si vous êtes un psychopathe et que vous voulez faire les gros titres, vous réalisez que nos écoles sont des cibles faciles et que nous devons renforcer la sécurité dans nos écoles. »

La fusillade dans l’école a renouvelé les appels des démocrates à interdire les armes d’assaut, à faire pression pour un stockage sûr des armes à feu et à promulguer des lois sur le drapeau rouge, qui permettent à un tribunal de retirer temporairement les armes à feu d’un individu considéré comme une menace pour lui-même ou pour autrui.

« Nos enfants devraient être libres d’aller à l’école sans être abattus dans les couloirs », a déclaré Walz samedi soir.

Dans son discours, Walz a salué la vice-présidente Harris pour sa longue histoire de soutien aux droits LGBTQ, notamment en célébrant certains des premiers mariages en Californie après que la Cour suprême des États-Unis a jugé que le mariage homosexuel était un droit légal en 2015.

« Il s’agit de l’administration la plus pro-LGBTQ+ de l’histoire américaine », a déclaré Walz à propos de Harris et du président Joe Biden, soulignant la promulgation de la Loi sur le respect du mariage, qui serait assurer Les couples homosexuels et interraciaux continuent de voir leurs mariages reconnus, quelles que soient les décisions futures de la Cour suprême des États-Unis.

Lorsque Harris a choisi Walz comme colistière début août, la Human Rights Campaign, la plus grande organisation de défense des droits LGBTQ du pays, a salué cette décision.

« L’entraîneur Walz n’embrasse pas seulement le tissu de notre communauté, il embrasse le tissu de notre société, cette chose qui nous élève, qui nous renforce, qui nous relie tous », a déclaré la présidente de la Human Rights Campaign, Kelley Robinson, avant de présenter Walz au dîner.

Walz soutient depuis longtemps les droits des personnes LGBTQ. En tant qu’enseignant et entraîneur, il a déclaré avoir accepté de servir de conseiller pour l’alliance gay-hétéro au lycée où il enseignait à la fin des années 1990 après que des inquiétudes ont été soulevées concernant le harcèlement des élèves homosexuels.

« J’ai compris ce que cela signifiait d’être ce gars blanc, hétéro et plus âgé qui entraînait une équipe de football », a-t-il déclaré. « C’est facile d’être un allié, quand c’est facile d’être un allié. Ce qui compte vraiment, c’est de savoir qui sera à vos côtés et qui vous soutiendra dans les moments difficiles. »

Plaidoyer au Congrès

Walz a déclaré qu’au cours de sa campagne pour le Congrès en 2006, on lui avait demandé lors d’un débat s’il soutenait le mariage homosexuel.

« Mon mariage avec ma femme Gwen est la chose la plus importante de ma vie. Je l’aime profondément. Pourquoi empêcherais-je quelqu’un d’autre d’épouser la personne qu’il aime ? », a-t-il déclaré. « Cela n’a aucun sens. »

Il a souligné son travail au Congrès en tant que l’un des premiers partisans du mariage homosexuel et a raconté comment il a voté pour abroger la politique militaire « ne rien demander, ne rien dire » pour les militaires gays, lesbiennes et bisexuels.

« Personne ne devrait être félicité pour avoir fait ce qui est juste », a-t-il déclaré. « Pour l’amour de Dieu, la barre est vraiment très basse ici pour traiter les gens comme des êtres humains. L’égalité devant la loi, ce n’est pas une barre très haute. »

Walz a parlé de son travail en passant la loi Matthew Shepard et James Byrd Jr. de 2009 sur la prévention des crimes haineuxqui élargit la loi fédérale sur les crimes haineux pour inclure un crime motivé par le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou le handicap de la victime. Matthew Shepard était un étudiant qui a été torturé et assassiné dans le Wyoming en 1998 parce qu’il était gay.

Walz a déclaré qu’il s’était rendu au Capitole américain pour le vote final sur le projet de loi avec la mère de Matthew et le shérif qui a trouvé le corps de Matthew.

« Je me souviens avoir marché avec une mère qui avait perdu son fils et avoir entendu le shérif me dire que le seul endroit où il n’y avait pas de sang était là où les larmes coulaient sur les yeux de Matthew, et j’ai regardé une mère, et la douleur incroyable que je ne pouvais même pas imaginer, de perdre un enfant de cette façon, marcher la tête haute pour s’assurer qu’aucun d’entre nous n’ait jamais à recevoir un appel de quelqu’un », a déclaré Walz à la foule.

Walz a déclaré que lorsqu’il a été élu gouverneur, pour la première fois depuis plus d’une décennie, le Minnesota contrôlait les deux chambres de l’assemblée législative de l’État et a rapidement adopté une législation démocrate.

« On ne se fait pas élire pour accumuler du capital politique, pour pouvoir se faire réélire », a déclaré Walz. « On se fait élire pour brûler du capital politique et améliorer la vie des gens aussi vite que possible. »

En tant que gouverneur, Walz a signé un décret exécutif protégeant l’accès aux soins de santé pour les personnes transgenres et un projet de loi sur les « réfugiés trans » qui protège les personnes transgenres et leurs familles des répercussions juridiques si elles se rendent au Minnesota pour obtenir des soins de santé.

Il a également signé une loi interdisant les thérapies de conversion pour les enfants et les adultes.

« Au Minnesota, vous êtes vu, entendu, aimé, respecté et en sécurité », a-t-il déclaré à propos des droits LGBTQ.

Interdiction de livres, fusillades dans les écoles

Walz a vivement critiqué les républicains qui ont mené une vague d’interdictions de livres d’auteurs LGBTQ et a plaidé en faveur de lois interdisant les étudiants athlètes transgenres et restreignant l’accès aux soins de santé pour les personnes transgenres.

Il a noté que le Minnesota a adopté une loi interdisant l’interdiction des livres.

« C’est sur cela que ces gens passent tout leur temps, comme si lire l’histoire de deux pingouins mâles qui s’aiment allait en quelque sorte rendre vos enfants homosexuels, et c’est de cela que vous devriez vous inquiéter », a-t-il déclaré.

Le discours de Walz représente une différence marquée avec le ticket présidentiel du Parti républicain et les fausses déclarations de l’ancien président Donald Trump sur les personnes transgenres.

Au cours du premier mandat de Trump, l’administration a annulé une réglementation de l’ère Obama Le président américain Donald Trump a décidé de rendre obligatoire l’accès aux soins de santé pour les patients transgenres en vertu de l’Affordable Care Act. Trump a également interdit aux personnes transgenres de servir dans l’armée américaine, une mesure que l’administration Biden a annulée.

Walz a qualifié cette politique de « stupide et sectaire ».

« Si vous voulez servir cette nation, vous devriez avoir le droit de le faire, et nous devrions respecter ce service », a déclaré Walz. « Ils ne devraient pas subir de tirs de leur commandant en chef, qui porteraient atteinte à leur dignité fondamentale, à leur humanité et à leur patriotisme. »

Lorsque Trump a annoncé que Vance était son colistier, la Human Rights Campaign et GLAAD, un groupe national de défense des droits des LGBTQ dans les médias, ont exprimé leurs inquiétudes concernant les commentaires passés de Vance sur les personnes LQBTQ.

« J’arrêterai d’appeler les gens des « groomers » quand ils cesseront de s’inquiéter à cause des projets de loi qui empêchent la sexualisation de mes enfants », a déclaré Vance. écrit sur X, anciennement Twitter, en 2022.

Lors d’un rassemblement de campagne samedi après-midi à Mosinee, dans le Wisconsin, Trump a accusé Walz d’avoir signé un projet de loi exigeant que les produits menstruels comme les tampons soient disponibles dans les toilettes des garçons, ce qui n’est pas ce que dit la loi de 2023.

La loi exige Les écoles de district ou à charte doivent fournir des produits menstruels gratuitement aux élèves de la quatrième année jusqu’à la fin du lycée. Elle ne précise pas quelles salles de bains doivent permettre l’accès à ces produits.

« C’est un cinglé », a déclaré Trump à propos de Walz.

Trump a également continué à perpétuer une fausse affirmation d’extrême droite selon laquelle les enfants subissent des opérations chirurgicales dans les écoles et changent de sexe.

« Gardez la théorie critique de la race et la folie transgenre hors de nos écoles », a déclaré Trump.

Approbation de Cheney

Dans d’autres développements de la campagne, l’ancien vice-président républicain Dick Cheney a déclaré vendredi approuvé Harris pour la présidence. Sa fille, l’ancienne représentante républicaine américaine Liz Cheney, a également soutenu Harris.

Harris, qui se trouve à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour préparer son débat avec Trump, a déclaré samedi que les deux républicains faisaient passer leur pays avant leur parti.

« Les gens sont épuisés par la division et les tentatives de division en tant qu’Américains, et le fait qu’ils se mobilisent pour faire cette déclaration publique, je pense que c’est courageux », a déclaré Harris, selon les rapports de la Maison Blanche.

