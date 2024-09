Walz s’en prend à Trump et au Parti républicain avec certains de ses propos de campagne les plus durs

Candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz Il a utilisé jeudi certains de ses propos les plus acerbes lors de la campagne électorale, dans des remarques visant à la fois l’ancien président Donald Trump et le Parti républicain.

Lors d’un rassemblement à Erie, en Pennsylvanie, Walz a emprunté une phrase à Josh Shapiro, le gouverneur démocrate de l’État, en déclarant que « chaque fois que Donald Trump parle de l’Amérique, il parle de l’Amérique ».

Shapiro a déclaré à plusieurs reprises que Trump « bafouait » le pays, ce que Walz a reconnu lorsqu’il a paraphrasé le gouverneur de Pennsylvanie.

Walz, qui a été élu pour la première fois gouverneur du Minnesota en 2018, a poursuivi en disant que Trump s’était fait « botter les fesses de manière honnête et avait perdu » lors des dernières élections, et qu’il avait « essayé de renverser violemment notre gouvernement démocratique ».

Contacté pour un commentaire, le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a déclaré que Walz « a mis le feu à son État pendant les émeutes et a dévasté ses citoyens depuis qu’il est devenu gouverneur. Lui et Kamala Harris sont faibles, ratés et dangereusement libéraux. »

Trump a faussement affirmé pendant des années qu’il avait remporté l’élection de 2020, bien que il a reconnu dans un épisode de podcast publié mardi, il a déclaré avoir perdu la course « de justesse ». Il a plaidé non coupable aux accusations d’État et fédérales frais lié aux efforts visant à renverser les résultats des élections et a toujours nié tout acte répréhensible.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, salue ses partisans lors d’un rassemblement le long du front de mer, à Erie, en Pennsylvanie, jeudi.

Jeudi, Walz a également qualifié le Parti républicain de « secte ».

« Ce pays a besoin de deux partis politiques qui fonctionnent, au moins », a-t-il déclaré. « Nous n’en avons pas besoin d’un, d’une secte de l’autre côté, nous n’en avons pas besoin. »

Les commentaires du gouverneur du Minnesota interviennent moins d’une semaine avant le premier débat entre Trump et la vice-présidente Kamala Harris.

Walz et le candidat républicain à la vice-présidence, le sénateur JD Vance de l’Ohio, devraient débattre l’un contre l’autre le 1er octobre.

Les démocrates et les républicains se livrent une lutte acharnée au sujet de la Pennsylvanie, un État que le président Joe Biden a viré au bleu en 2020 par un vote majoritaire. marge étroite — avec 50 % des voix contre 48,8 % pour Trump. En 2016, Trump battu de justesse La candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton a obtenu 48,6 % des voix contre 47,9 % pour Clinton.

Les sondages nationaux indiquent que Harris et Trump sont engagés dans une course serrée, dont une grande partie se jouera probablement dans une poignée d’États clés comme la Pennsylvanie.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com