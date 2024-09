Walz répond aux commentaires de Vance sur la fusillade à l’école

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a vivement critiqué la réponse du sénateur JD Vance à la fusillade survenue cette semaine dans une école en Géorgie, déclarant samedi soir à un groupe de défense des droits des LGBTQ+ que de tels événements « ne sont pas une réalité de la vie ».

La vice-présidente Kamala Harris, Walz et les démocrates ont vivement condamné les commentaires de Vance sur la fusillade après qu’il a répondu à une question d’un journaliste jeudi en disant : « Je n’aime pas que ce soit une réalité. » Un garçon de 14 ans est accusé d’avoir utilisé un fusil d’assaut semi-automatique pour tuer deux camarades de classe et deux enseignants au lycée Apalachee de Winder, près d’Atlanta. Au moins neuf autres personnes ont été blessées.

« Je n’aime pas ça. Je n’aime pas l’admettre. Je n’aime pas que ce soit une réalité. Mais si vous êtes un psychopathe et que vous voulez faire la une des journaux, vous réalisez que nos écoles sont des cibles faciles et que nous devons renforcer la sécurité dans nos écoles », a déclaré Vance lors d’un événement de campagne à Phoenix.

Samedi soir, Walz a rappelé les commentaires de Vance alors qu’il s’adressait à la Human Rights Campaign, un important groupe de défense des droits des LGBTQ+, lors de son dîner annuel à Washington.

« C’est un fait que certaines personnes sont homosexuelles. Mais savez-vous ce qui n’est pas un fait ? Nos enfants doivent être abattus dans les écoles », a déclaré Walz.

« Ce n’est pas une réalité », a-t-il ajouté. « Les gens interdisent les livres, mais ils acceptent la présence d’armes de guerre dans nos écoles. »

Les républicains ont dénoncé les attaques des démocrates contre Vance, soulignant qu’il avait spécifiquement déclaré dans sa réponse concernant la fusillade qu’il n’aimait pas « que ce soit une réalité de la vie » et a noté que les écoles devraient être mieux sécurisées. Mais cela n’a pas ralenti les critiques de la campagne Harris.

« La vice-présidente Harris et le gouverneur Walz savent que nous pouvons prendre des mesures pour assurer la sécurité de nos enfants et empêcher les criminels de mettre des armes à feu entre les mains », a déclaré Ammar Moussa, porte-parole de Harris, en réponse aux commentaires de Vance jeudi. « Donald Trump et JD Vance choisiront toujours la NRA et le lobby des armes à feu plutôt que nos enfants. C’est le choix qui se fera lors de cette élection. »

Les porte-parole de la campagne Trump et de Vance n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Walz a ensuite mis en garde le public contre les projets de l’ancien président Donald Trump et des républicains, s’il revenait à la Maison Blanche. Le gouverneur a fait valoir que le projet de loi d’extrême droite Project 2025 pour le prochain président républicain « diaboliserait » la communauté LGBTQ+ tout en limitant davantage l’accès à l’avortement.

« Cette fois, ils ne jouent pas, ils viennent faire les choses qu’ils ont dit vouloir faire », a déclaré Walz à la foule.

Il a ajouté que les Américains devraient adresser un message à Trump et aux républicains le 5 novembre : « Laissez nos enfants tranquilles. »

Walz a affirmé qu’il ne laisserait pas les républicains lui faire la leçon, ni à personne d’autre, sur les « valeurs familiales », critiquant Vance pour avoir manqué le vote du Sénat sur le crédit d’impôt pour enfant. Il a également fustigé la réponse décousue de Trump cette semaine lorsqu’on a demandé à l’ancien président comment il allait s’attaquer aux coûts élevés de la garde d’enfants.

« Il a un plan sur les frais de garde d’enfants dont personne au monde n’a compris un mot », a déclaré Walz.

La salle de bal bondée du Walter E. Washington Convention Center à Washington a également présenté une autre opportunité pour le ticket Harris-Walz — notamment une mer de donateurs démocrates riches et dynamiques.

« Nous organisons, nous faisons des dons, nous faisons du bénévolat », a déclaré Walz à la foule de 3 500 personnes, ajoutant qu’ils avaient la chance de changer la trajectoire du pays pour des générations.

Rachel Levine, secrétaire adjointe à la Santé et plus haut responsable de l’administration transgenre de l’histoire, ainsi que d’autres responsables de l’administration Biden ont applaudi tandis que Walz décrivait Trump comme une menace pour les droits LGBTQ+ et l’accès à l’avortement en Amérique.

Walz a également raconté son expérience en tant que professeur de sciences sociales et entraîneur de football dans un lycée de Mankato, dans le Minnesota, lorsqu’il a contribué à la création de la première alliance gay-hétéro de l’école à la fin des années 1990 en tant que conseiller. Des dizaines de lycéens ont rejoint le groupe pendant le mandat de Walz, dont deux étudiants qui s’est finalement marié en 2011.

Lors du dîner du HRC, Walz a lancé une nouvelle réprimande virulente à Vance, qui a été critiqué pour ses commentaires sur les « dames aux chats sans enfants ».

« Arrêtez de parler des problèmes de maternité des femmes. Arrêtez d’en parler », a déclaré Walz.