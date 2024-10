Walz prend la parole lors d’un rassemblement électoral à Green Bay aux côtés d’Evers et Whitmer

GREEN BAY (WLUK) – À 22 jours du jour du scrutin, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a effectué lundi soir le premier des deux arrêts prévus à Green Bay cette semaine pour le ticket démocrate.

La campagne Harris-Walz indique que plus de 850 personnes ont rempli le KI Convention Center pour entendre le candidat démocrate à la vice-présidence.

Walz a été rejoint par ses collègues gouverneurs du Midwest, Tony Evers et Gretchen Whitmer, alors que le trio lance une tournée en bus dans trois États pour accroître leur soutien. Avant le rallye, Walz a effectué sa toute première visite à Lambeau Field.

« Mon équipe disait : « Ne dites rien sur les Vikings » », a déclaré Walz. « J’ai dit, c’est comme dire à quelqu’un de ne pas jurer à l’église, bien sûr, vous ne faites pas ça. »

Les gouverneurs ont également marqué la Journée des peuples autochtones avec un arrêt à l’hôtel Oneida Casino.

Walz a déclaré à la petite foule et à la plus grande foule du centre-ville de Green Bay qu’il était préoccupé par les commentaires tenus par l’ancien président Donald Trump au cours du week-end. Trump a été interrogé sur la sécurité du jour du scrutin sur Fox News.

« Je pense que le plus gros problème, ce sont les gens de l’intérieur », a déclaré Trump. « Nous avons des gens très méchants, des malades, des fous de la gauche radicale. » Trump a ajouté : « Mais cela devrait être très facilement géré, si nécessaire, par la Garde nationale, ou si vraiment nécessaire, par l’armée. »

« L’idée d’envoyer du personnel militaire américain contre des citoyens américains me donne mal au ventre », a déclaré Walz. « Nous laisserons les avocats décider si ce qu’il a dit était une trahison, mais ce que je sais, c’est que c’est un appel à la violence. »

Brian Schimming, chef du Parti républicain du Wisconsin, a publié une déclaration sur la visite de Walz.

Alors que les familles de la classe moyenne du Wisconsin exigent du changement, les démocrates ont décidé de placer leurs espoirs dans un fan des Vikings ayant une propension au mensonge et aux exagérations pour expliquer le bilan terne de Kamala Harris », a écrit Schimming.

Walz a conclu son discours de rassemblement de 25 minutes avec une référence au football, bouclant ainsi la boucle de son voyage à Titletown.

« Vince Lombardi [quote] « Rien ne remplace le travail acharné » et lorsque vous faites ce travail et que nous nous battons, nous gagnons », a déclaré Walz. « Alors Wisconsin, gagnons ce match jusqu’à Green Bay. Élisons Kamala Harris présidente. Merci. »

Le circuit en bus permet également de visiter le Michigan et la Pennsylvanie.

Harris sera à Green Bay jeudi, avec d’autres arrêts à Milwaukee et La Crosse. La campagne indique que c’était le cinquième voyage de Walz dans le Wisconsin depuis qu’il a été nommé colistier de Harris.