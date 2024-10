Walz parle de sa foi et de l’élimination des barrières lors du service religieux de Saginaw

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, prend la parole lors d’un service religieux au Victorious Believers Ministries à Buena Vista, Michigan, le 20 octobre 2024. (Photo d’Andrew Roth/Michigan Advance)

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré dimanche lors d’un service religieux près de Saginaw qu’une administration potentielle avec la vice-présidente Kamala Harris se concentrerait sur l’élimination des barrières systémiques.

Le candidat démocrate à la vice-présidence a assisté à un service du dimanche matin au Victorious Believers Ministries du canton de Buena Vista, se présentant comme un « luthérien du Minnesota » et un ancien « catholique du Nebraska ».

« J’ai souvent dit que les gens n’avaient pas besoin d’entendre un sermon de leurs élus, mais qu’ils devraient s’attendre à ce que nous essayions d’en vivre un », a déclaré Walz aux paroissiens.

Alors que Walz a déclaré qu’il reconnaissait la séparation de l’Église et de l’État, il a ajouté : « Vous ne pouvez pas séparer ce que vous avez appris et la façon dont vous voyez les gens, la façon dont vous vous souciez et la façon dont vous adorez, de la façon dont vous vivez votre vie. »

« C’est très difficile », a déclaré Walz. « Cela devrait être difficile. Si vous êtes capable de mettre de côté ce que vous avez appris dans cet espace et de gouverner en oubliant tout cela, je vous garantis que vous ne serez pas très bon dans ce domaine.

Walz a déclaré que sa foi lui apprend à prendre soin des pauvres, et non à « truquer le système pour les riches » ; s’occuper des malades, sans rendre plus difficile l’accès aux soins ; respecter les personnes âgées, et non « saper les programmes qui facilitent la vie des personnes âgées » ; et accueillir l’étranger, et non « le diaboliser et le faire se sentir importun ou en danger ».

« Une grande partie de cela relève de la règle d’or : faites aux autres – vous connaissez celle-là », a déclaré Walz.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, et sa fille, Hope Walz, montent à bord d’un avion à l’aéroport international MBS de Freeland, Michigan, le 20 octobre 2024. (Photo d’Andrew Roth/Michigan Advance)

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, prend la parole lors d’un service religieux au Victorious Believers Ministries à Buena Vista, Michigan, le 20 octobre 2024. (Photo d’Andrew Roth/Michigan Advance)

La sénatrice de l’État du Michigan, Kristen McDonald Rivet (D-Bay City), assiste à un service religieux au Victorious Believers Ministries à Buena Vista, Michigan, le 20 octobre 2024. (Photo d’Andrew Roth/Michigan Advance)

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, s’adresse aux membres du syndicat lors d’un arrêt de campagne à Saginaw, Michigan, le 20 octobre 2024. (Photo d’Andrew Roth/Michigan Advance)

Walz a déclaré que sa foi lui a également appris que « la Bible doit être lue, suivie et absorbée, elle ne doit pas être marquée et vendue pour 59 $ », une attaque apparente contre les Bibles vendues par la campagne de l’ancien président Donald Trump.

Le gouverneur démocrate a déclaré que « nous sommes vraiment bénis » par « l’abondance de ce pays », mais a fait valoir que les « barrières systémiques » font qu’il est actuellement plus difficile pour les Noirs de trouver des opportunités que pour leurs homologues blancs.

« Les hommes noirs ne sont pas brisés », a déclaré Walz. « Les hommes noirs prospèrent partout au pays. Si nous rendons le système équitable, nous y parviendrons.

Avant le service, Walz a brièvement pris la parole lors d’un lancement de prospection de plombiers, de monteurs de vapeur et de techniciens en CVC de la section locale 85 de l’Association unie à Saginaw.

Il a déclaré à la foule qu’il avait été qualifié de « la personne la plus pauvre qui ait jamais été candidate à la vice-présidence » après avoir publié ses informations financières.

« Écoutez, je suis de la classe moyenne ; J’en suis très fier », a déclaré Walz.

Walz a évoqué l’éducation de la classe moyenne lors du service religieux, en disant que « le leadership ne consiste pas à considérer la taille et le nombre de noms que l’on peut donner à quelqu’un. Il s’agit de savoir qui vous soulevez suffisamment pour donner une opportunité.

«Tant de fois, les gens nous disent: ‘Oh, tirez-vous sur vos bottes.’ Nous n’avions pas de bottes. Une fois que nous avons reçu les bottes, nous sommes heureux de le faire », a déclaré Walz. « Et dans beaucoup de ces choses, le système est mis en place pour ne pas donner de bottes à certaines personnes. »

