Walz marche dans les herbes hautes lors de l’ouverture de la saison de chasse au faisan au Minnesota, mais n’attrape aucun oiseau

MINNEAPOLIS– Candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz a passé samedi matin à parcourir les herbes hautes le jour de l’ouverture de la saison de chasse au faisan au Minnesota, donnant à la campagne l’occasion de mettre en valeur les racines rurales du gouverneur et son amour des sports de plein air.

Ni Walz ni le lieutenant-gouverneur Peggy Flanagan n’ont réussi à capturer des faisans alors qu’ils chassaient près de Sleepy Eye, une ville située à environ 145 kilomètres au sud-ouest de Minneapolis. Mais d’autres membres de leur groupe ont abattu six oiseaux par une belle journée d’automne, a indiqué le bureau du gouverneur.

«Ils peuvent se cacher, ils peuvent se mettre sous l’herbe», pouvait-on entendre Walz alors qu’ils recherchaient un oiseau abattu.

La campagne du vice-président Kamala Harris a été confronter ouvertement la question de savoir si certains hommes hésitent à voter pour elle parce qu’elle est une femme. Les principaux partisans commencent à lancer des appels plus directs aux électeurs masculins, dans l’espoir de vaincre le sexisme – et l’apathie – à l’approche du jour du scrutin. Harris divulgué lors de son débat avec l’ancien président Donald Trump le mois dernier qu’elle possède une arme à feu.

Vendredi, le groupe démocrate a annoncé le lancement de Hunters and Anglers for Harris-Walz, un programme national d’organisation visant à impliquer les sportifs, les défenseurs de l’environnement et les électeurs ruraux dans les États clés.

La campagne Trump s’est moquée de cette sortie, accusant Walz de « tenter désespérément de rattraper le retard sur les électeurs masculins ». Le communiqué de campagne indiquait également à tort qu’il n’y avait aucune arme en vue pendant la chasse, la qualifiant de « signe de l’avenir sous une administration Harris-Walz ».

S’il est vrai qu’un clip vidéo de 36 secondes de MSNBC tweeté par la campagne Trump ne montrait aucune arme à feu, il a été enregistré avant que Walz et son parti n’aient enfilé leurs gilets de sécurité et leurs chapeaux orange flamboyant et se soient dirigés vers le terrain après une sécurité. exposé d’un agent de conservation. Ils tenaient leurs fusils de chasse levés pour éviter de mettre en danger les énergiques braques et labradors qui tentaient de flairer les oiseaux pour les chasseurs.

Alors que Walz avait obtenu une excellente note de la National Rifle Association au cours de ses 12 années au Congrès, il a changé sa position sur les questions liées aux armes à feu après une série de fusillades dans des écoles. En tant que gouverneur, il loi signée en 2023 l’extension des vérifications d’antécédents pour les transferts d’armes et une « loi d’alarme » autorisant les tribunaux à retirer temporairement les armes à feu aux personnes jugées comme présentant un risque imminent de se blesser ou de blesser autrui. Son épouse, Gwen, est une championne de la législation sur la sécurité des armes à feu.

« Désolé Tim, les hommes ne votent pas pour un voleur d’armes », dit Trump. campagne tweetée à partir d’un compte officiel.

L’ouverture de la chasse au faisan du gouverneur du Minnesota est une tradition depuis 2011, calquée sur les anciennes célébrations d’ouverture de la saison de pêche et de cerf de l’État. Il circule dans les communautés hôtes du pays des faisans du sud et de l’ouest du Minnesota.

Walz est parti à la chasse le matin après avoir assisté à un match de football à Mankato, où il était autrefois entraîneur adjoint.