Walz fait campagne à Erie, un comté phare de la Pennsylvanie

Le candidat démocrate à la vice-présidence, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, s’adresse à une foule de partisans lors d’un rassemblement de campagne à l’amphithéâtre Highmark le 5 septembre 2024 à Erie. (Photo de Jeff Swensen/Getty Images)

ÉRIÉ — Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, candidat démocrate à la vice-présidence, a conclu jeudi une tournée de deux jours en Pennsylvanie avec un rassemblement à Erie, un comté clé de la Pennsylvanie qu’il faut absolument gagner, après des arrêts mercredi à Lancaster et Pittsburgh.

« Il y a des millions d’endroits où vous pourriez être avec votre temps, votre talent et votre trésor, mais vous êtes venu ici », a déclaré Walz au public. Il a plaisanté en disant qu’il restait « deux heures avant le coup d’envoi » du premier match de la saison de la NFL « mais vous êtes venu ici, comme le vice-président le dit toujours, pour une raison simple et belle : vous aimez ce pays ».

La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence, a choisi Walz comme colistier il y a à peine un mois, et il a dû se mettre au travail dès le début, se présentant aux électeurs des États clés comme la Pennsylvanie. Leurs adversaires républicains, l’ancien président Donald Trump et le sénateur américain JD Vance de l’Ohio, étaient tous deux en Pennsylvanie ces derniers jours. Vance est apparu la semaine dernière à Erie et Trump enregistré une interview avec Sean Hannity de Fox News mercredi à Harrisburg.

« Il y a un dicton en politique : si vous expliquez, vous perdez », a déclaré Walz. « J’ai regardé une partie de Trump hier soir, et je veux dire ceci : 11 fois. Onze fois, Donald Trump nous a expliqué qu’il n’était pas bizarre. » Les démocrates ont penché vers l’étiquette « bizarre » qui Walz a d’abord postulé à l’ancien président.

« Mais écoutez, quand je dis ça, il ne s’agit pas d’insultes ou de quoi que ce soit », a déclaré Walz. « Je soulignais qu’il était étrange d’être obsédé par la vie privée des gens. C’est étrange d’être obsédé par les choix des gens en matière de soins de santé. C’est étrange de continuer à parler de requins, de batteries, de bateaux et de choses comme ça. Ce qui n’est pas étrange, c’est de nous dire ce que vous allez faire en matière de soins de santé. Dites-nous qui va bénéficier d’une réduction d’impôt. Dites-nous que vous allez protéger les droits reproductifs. Dites-nous comment vous allez lutter contre le changement climatique. »

La campagne Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi. Mais mercredi, le porte-parole de la campagne Trump, Kush Desai, a critiqué la visite de Walz à Lancaster. « Étant donné que Walz ne peut même pas convaincre les membres de sa propre famille, il n’y a aucune chance que lui ou Kamala changent le fait que Lancaster « Le comté est le pays de Trump », a-t-il fait référence à des reportages sur un groupe de cousins ​​éloignés de Walz qui ont exprimé leur soutien à Trump.

Lors d’une présentation au public pour inciter les familles à voter, Walz a déclaré : « Et vous savez tous que je dois aussi parler à mes proches. Faites-moi confiance. »

Walz a félicité les sénateurs de Pennsylvanie Bob Casey et John Fetterman, « qui s’habillent mieux que moi », ainsi que le gouverneur Josh Shapiro, dont il a cité les propos sur l’ancien président Donald Trump : « Chaque fois que Donald Trump parle de l’Amérique, il dénigre l’Amérique », a déclaré Walz. « Il ne croit pas aux promesses de l’Amérique et il continue de dénigrer ce pays. Il ne pense qu’à lui-même. »

Près de 2 000 personnes ont participé au rassemblement à l’amphithéâtre Highmark de Liberty Park, surplombant la baie Presque Isle. Walz a été accueilli par des pancartes et des chants l’appelant « coach ». Il a parlé pendant un peu plus d’une demi-heure sous le soleil de fin d’après-midi.

Il a évoqué la fusillade survenue mercredi dans une école de Géorgie, qui a fait quatre morts, et a répété un argument récurrent : il est propriétaire d’armes à feu et chasseur, mais croit en la réforme des armes à feu. En tant que gouverneur, il a fait passer une loi exigeant des vérifications des antécédents et une loi sur les « drapeaux rouges ».

« Pour ma part, j’en ai assez d’entendre parler de « pensées et de prières » au lieu de faire quelque chose de concret », a déclaré Walz. « Nous ne pouvons pas les laisser réduire cela au deuxième amendement. Je défends le deuxième amendement, mais notre première responsabilité est de protéger nos enfants. »

Walz, ancien professeur de sciences sociales, a été présenté lors du rassemblement par Jodie Abbott, enseignante à l’école d’Erie. « Tim est quelqu’un qui sait comment diriger, comment provoquer le changement et comment le faire avec compassion, compréhension et, surtout, courage », a déclaré Abbott au public.

Avant le rassemblement, Walz et sa fille Hope se sont arrêtés dans un bureau de campagne au centre-ville d’Erie pour remercier les bénévoles et passer quelques appels.

« Ce n’est pas une exagération. Cette élection se déroulera dans tout Erie, en Pennsylvanie. C’est ce qui va se passer », a déclaré Walz aux bénévoles. « Nous savons que c’est un comté de référence. Nous savons que le travail que vous faites ici va faire la différence, et nous savons que ce sera une course serrée, mais la bonne nouvelle est que nous avons un meilleur plan pour travailler avec les gens. »

Les Walzes se sont ensuite arrêtés au restaurant Sara, un restaurant local très apprécié près du parc d’État Presque Isle, où il a mangé un hamburger, des rondelles d’oignon et un milk-shake au chocolat chaud.

Le rôle d’Erie dans l’élection « champ de bataille »

Erie est largement considéré comme une pièce maîtresse du puzzle électoral de Pennsylvanie, le baromètre de l’État clé qu’il faut absolument gagner. L’ancien président Donald Trump a tenu l’un de ses premiers scrutins en 2024 rassemblements de campagne ici en juillet 2023et son colistier, le sénateur américain JD Vance de l’Ohio, se sont exprimés à Erie la semaine dernière. Trump a battu Hillary Clinton dans le comté d’Erie en 2016 un peu plus de 1 900 votesune perte écrasante pour les démocrates, l’État étant passé au rouge. Clinton n’a pas fait d’apparitions de campagne à Erie pendant sa campagne présidentielle.

« L’équipe de campagne de Clinton était totalement et absolument absente ici en 2016 », a déclaré Jeff Bloodworth, professeur d’histoire politique américaine à l’université Gannon d’Erie, au Capital-Star. « Je veux dire, ils n’ont même pas fait de pancartes dans les jardins. »

Reconnaissant que même si « les pancartes ne votent pas », Bloodworth a déclaré qu’il n’avait jamais rien vu de tel que la présence physique de la campagne Trump, y compris les pancartes, à Erie cette année-là.

Mais les démocrates semblent avoir tiré les leçons de leur défaite de 2016 ; le président Joe Biden a remporté une victoire de justesse sur Trump à Erie lors des élections de 2020. marge d’un peu plus de 1 400 voix, ou 1,03 %, alors que la Pennsylvanie est à nouveau passée au bleu.

« Biden, bien sûr, a pris Erie au sérieux en 2020 », a déclaré Bloodworth. Le Parti démocrate du comté d’Erie a corrigé bon nombre de ses erreurs de 2016, a-t-il ajouté, et même si la COVID-19 a entravé les efforts de mobilisation des électeurs en 2020, le parti a posé les bases nécessaires pour 2024.

« Il est difficile d’imaginer qu’il puisse y avoir une plus grande différence entre les Démocrates de 2016 et de 2024 – c’est comme le jour et la nuit », a déclaré Bloodworth. « C’est une véritable opération politique professionnelle. »

Sam Talarico, président du Parti démocrate du comté d’Erie, a déclaré que même si l’intérêt pour la campagne parmi les démocrates d’ici avant le retrait de Biden était quelque peu modéré, l’ambiance a radicalement changé après qu’il est devenu clair que Harris serait en tête du ticket.

Le parti a ouvert son bureau pour la campagne d’automne le 3 juin et était ouvert quatre heures par jour. « Les gens venaient de temps en temps pour demander une pancarte Biden », a-t-il déclaré. « J’attendais, je me demandais : « Quand est-ce que les gens vont commencer à prêter attention à cette élection ? » Et les sondages étaient un peu embourbés. »

Après le retrait de Biden, « c’était comme si un interrupteur avait été actionné », a déclaré Talarico. « Les gens venaient pour donner de l’argent, nous avons plus de 275 personnes sur notre liste de bénévoles, et avant le changement, il y en avait environ 70. En fait, nous avons reçu environ 1 000 pancartes jeudi dernier et elles ont disparu, donc lorsque les gens viennent les demander, nous les mettons sur une liste et leur disons que nous les livrerons. »

Walz a donc du pain sur la planche, et Talarico a déclaré que l’accent mis par la campagne Harris-Walz sur la « joie » devrait bien se traduire à Erie. Il a suggéré que Walz ne devrait pas se concentrer sur la différenciation par rapport à Vance.

« Ils se concentrent sur l’avenir, et je pense que c’est une stratégie intelligente », a déclaré Talarico. Il a fait référence à la récente interview de Harris sur CNN et à la façon dont elle a répondu à une question sur la remarque de Trump sur sa couleur de peau. « Elle a dit ‘question suivante’. Il semble que cela ne donne du pouvoir à Trump que de le placer au centre de l’histoire. Je ne pense donc pas qu’ils vont se concentrer beaucoup sur leurs adversaires. »

Le GOP du comté d’Erie n’a pas répondu à une demande d’interview du Capital-Star.

Pendant qu’il est à Erie, Walz devrait se concentrer sur le fait d’être Walz, a déclaré Bloodworth. « À Erie, il suffit d’être un normie, et Walz est comme le normie en chef », a-t-il déclaré. « C’était le travail de Biden, n’est-ce pas, et c’est pourquoi Obama l’a choisi. Et Walz est encore meilleur que Biden ne l’était sur la scène électorale. Donc c’est ça : soyez simplement normal. Faites des blagues en disant « occupez-vous de vos affaires ». »

Peut-être plus que Philadelphie et Pittsburgh, Erie ressemble à la Pennsylvanie en termes de population rurale, urbaine et suburbaine. Bloodworth et Talarico ont tous deux déclaré que l’économie était un enjeu clé pour les électeurs d’Erie, mais pas seulement les effets de l’inflation sur les prix des biens de consommation courante.

La ville d’Erie reste un bastion démocrate, mais la Le GOP a fait des progrès au niveau du comté, même si la population globale continue de décliner. La campagne Harris-Walz aurait intérêt à expliquer comment elle compte remédier à cette perte de population, a déclaré Bloodworth, car il s’agit d’un problème majeur dans l’ouest de la Pennsylvanie.

« Une personne sur deux que je rencontre a un enfant ou un petit-enfant qui a déménagé en Caroline du Nord ou à Nashville », a-t-il déclaré. « Les gens veulent savoir : « Que comptez-vous faire pour réduire le coût des courses ? », mais ils veulent aussi savoir : « Que comptez-vous faire pour que mes petits-enfants ne partent pas une fois diplômés de l’université locale ? »

Selon Bloodworth, Harris doit proposer un discours économique plus large. « Parce que Trump, au moins, en parle. Je ne suis pas sûr que Trump ait beaucoup de solutions à proposer pour reconnaître cela, mais au moins il l’a reconnu. »

Cet article a été mis à jour à 21h25 le 5 septembre 2024 avec les détails du rassemblement de Walz à Erie.

