Walz et Vance se rencontreront lors de leur premier et peut-être unique débat vice-présidentiel

WASHINGTON– WASHINGTON (AP) — Tim Walz et JD Vance se réuniront mardi pour leur premier et peut-être le seul débat à la vice-présidence, dans ce qui pourrait être le dernier débat des deux campagnes pour défendre leur cause avant les élections.

Le débat à New York organisé par CBS News donnera à Vance, un sénateur républicain de première année de l’Ohio, et à Walz, un gouverneur démocrate du Minnesota pour deux mandats, l’occasion de se présenter, de défendre les intérêts de leurs colistiers et de poursuivre leur campagne. attaque contre le ticket adverse.

Le match de mardi pourrait avoir un impact démesuré. Les sondages montrent que la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump se livrent une lutte serrée. donner du poids supplémentaire à tout ce qui peut influencer les électeurs à la marge, y compris l’impression laissée par les candidats à la vice-présidence. Ce sera peut-être aussi le dernier débat de la campagne, les équipes Harris et Trump ne parvenant pas à se mettre d’accord sur une autre réunion.

Le rôle d’un candidat à la vice-présidence est généralement de servir de chien d’attaque pour la personne en tête de liste, argumentant contre le candidat présidentiel adverse et son mandataire sur scène. Vance et Walz ont tous deux assumé ce rôle.

celui de Vance des nouvelles parfois conflictuelles les interviews et les apparitions pendant la campagne électorale ont souligné pourquoi Trump l’a choisi pour le ticket républicain malgré ses critiques acerbes passées à l’égard de l’ancien président, notamment en suggérant une fois que Trump serait « le Hitler de l’Amérique ».

Walz, quant à lui, s’est catapulté sur la campagne de Harris en qualifiant Trump et les Républicains de « juste bizarre», créant une ligne d’attaque pour les démocrates cherchant à affirmer que les républicains sont déconnectés du peuple américain.

UN nouveau sondage AP-NORC a constaté que Walz est plus apprécié que Vance, ce qui pourrait donner au républicain un défi supplémentaire.

Après un débat Harris-Trump au cours duquel les Républicains s’est plaint du fait que les modérateurs d’ABC News vérifiaient les faits sur Trumple débat de mardi ne comportera aucune correction de la part des hôtes. CBS News a déclaré qu’il incomberait aux candidats de signaler les inexactitudes, les modérateurs « facilitant ces opportunités ».

Avant le débat, les alliés des deux hommes réduisaient leurs attentes quant à une performance décisive de leur candidat.

La sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., a qualifié Vance de « débatteur accompli » et a comparé cela à Walz, affirmant qu’il n’était « pas du genre avocat-débatteur ». Klobuchar a déclaré que Walz avait passé son temps à penser au football et non à débattre.

Jason Miller, conseiller principal de Trump, a dépeint Walz de manière très différente de Klobuchar.

« Tim Walz est très bon dans les débats, vraiment bon. Il est homme politique depuis près de 20 ans. Il sera très bien préparé pour demain soir », a déclaré Miller aux journalistes lundi. Il a prédit que le gouverneur démocrate du Minnesota serait beaucoup plus « bouclé » qu’il ne l’est en campagne électorale et prêt à défendre son bilan, mais il a ajouté : « Cela ne veut pas dire que JD Vance ne sera pas prêt demain, ou que d’une manière ou d’une autre. il n’est pas à la hauteur du défi.

Vance, s’adressant aux journalistes la semaine dernière, a déclaré qu’il n’avait pas « besoin de beaucoup de préparation » pour le débat parce qu’il avait « des opinions bien développées sur la politique publique ».

Mais Vance a participé à des séances de préparation au débat au cours desquelles il a été rejoint par sa femme, Usha Vance, Miller, les principaux collaborateurs de Vance et le représentant Tom Emmer, R-Minn., qui a joué Walz, selon une personne familière avec ses préparatifs qui a demandé l’anonymat pour discuter de stratégie. La modération de leurs débats simulés était Monica Crowley, qui a servi dans l’administration Trump, anime un podcast et a contribué à Projet 2025un projet conservateur pour refaire le gouvernement que Trump prétend connaître » rien à propos de.»

« JD Vance est prêt à essuyer le sol avec Tim Walz et à le dénoncer pour le libéral radical qu’il est », a déclaré Emmer aux journalistes lundi.

La préparation du débat de Walz comprenait des séances dans un hôtel de Minneapolis, avec le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg remplaçant Vance, selon une personne familière avec le processus qui a demandé l’anonymat pour discuter de la dynamique interne de la campagne. D’autres personnes ont contribué aux préparatifs, notamment Rob Friedlander et Zayn Siddique, qui ont aidé Harris à préparer son débat avec Trump, ainsi que d’autres collaborateurs de Walz et de la campagne.

Klobuchar a déclaré que Walz montrerait au peuple américain « une vraie personne » qui apporte « du dynamisme » et de la positivité au stade du débat qui contrastera avec Vance, mais « il n’hésitera pas à souligner les problèmes ».

« Ce n’est pas parce qu’il est optimiste et positif qu’il est un jeu d’enfant », a-t-elle déclaré.

Les rédacteurs d’Associated Press Jill Colvin à New York, Josh Boak à Baltimore et Meg Kinnard à Columbia, en Caroline du Sud, ont contribué à ce rapport.