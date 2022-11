Walz et Jensen se rassemblent au Minnesota Capitol pour promouvoir la participation

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Le gouverneur démocrate Tim Walz et le challenger républicain Scott Jensen ont organisé vendredi des rassemblements pour le vote au Capitole de l’État alors qu’ils lançaient leurs derniers sprints jusqu’au jour du scrutin.

Les deux campagnes ont amené les présidents de leurs partis nationaux – Ronna McDaniel du Comité national républicain et Jaime Harrison du Comité national démocrate – alors qu’ils cherchaient à inciter leurs principaux partisans à faire voter leurs amis et voisins.

La participation sera critique non seulement dans la course au gouverneur, mais dans d’autres concours acharnés à l’échelle de l’État, ainsi que deux courses au Congrès dans le sud du Minnesota et quelques douzaines de courses législatives qui détermineront le contrôle de la State House et du Sénat.

Le rassemblement de Walz a lancé une visite en bus du sud du Minnesota avec le procureur général Keith Ellison, le secrétaire d’État Steve Simon et la vérificatrice d’État Julie Blaha à Mankato, Austin, Rochester et Winona. Jensen a eu des réunions après son rallye avec des chefs d’entreprise et des propriétaires à Minneapolis, couronnées par une apparition en soirée dans l’émission “Almanac” de la télévision publique. Les deux campagnes prévoyaient des arrêts samedi dans la banlieue de Twin Cities, un champ de bataille crucial pour courtiser les électeurs swing.

“Frappez aux portes, appelez les gens, faites sortir vos membres, parlez à votre beau-frère qui vous rend complètement fou à propos de ce genre de choses, mais dites-leur de voter pour les bonnes choses”, a déclaré Walz à sa lourde voix. foule syndicale d’environ 200 personnes.

Walz a également appelé à l’unité dans un État où les divisions politiques se sont approfondies ces dernières années, comme elles l’ont fait dans tout le pays.

“Je n’abandonne pas cette idée de One Minnesota”, a déclaré Walz, faisant écho à son thème de campagne d’il y a quatre ans. « Je ne renonce pas au fait que nous pouvons travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Je ne renonce pas au fait que les différences ne nous divisent pas et ne font pas de nous des ennemis. Je ne renonce pas à cette croyance.

Harrison a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas venu au Minnesota parce qu’il avait peur des chances des démocrates mardi. Il a dit qu’il était venu défendre ses amis, dont Ellison.

La campagne Jensen a présenté son rassemblement comme un hommage aux anciens combattants, et la foule d’environ 100 personnes dans la rotonde du Capitole comprenait de nombreux chapeaux, casquettes et vestes de la Légion américaine indiquant où ils ont servi et quelques-uns en treillis. Jensen les a remerciés pour leur service.

“Ce n’est pas seulement une question de service, c’est une question de volonté de diriger lorsque des leaders sont appelés”, a déclaré Jensen. “Et je pense que les dirigeants sont plus que jamais nécessaires.”

McDaniel a dit à la foule qu’ils avaient l’air bien et bien reposés, mais a ajouté: “Au cours des quatre prochains jours, je veux que vous travailliez si dur que vous ressemblez à de la merde.”

Par la suite, elle a déclaré aux journalistes: “Le fait que je revienne au Minnesota à quatre jours d’une élection signifie qu’il y a une opportunité d’obtenir ce poste de gouverneur si les gens sortent et votent.”

Steve Karnowski, l’Associated Press