Walz est un bon choix pour Harris car la misère aime la compagnie

Si l’ancien directeur de l’ACLU, Howard L. Simon, veut vraiment comparer les candidats à la vice-présidence (« JD Vance est-il qualifié pour être président en attente ? », 11 août), je peux peut-être apporter quelques éclaircissements sur le gouverneur du Minnesota, Tim Walz.

Il semble peu probable que Walz ait été choisi comme colistier de Kamala Harris pour les 10 votes électoraux dans un État qui est resté frustrant hors de portée des candidats républicains à la présidence depuis 1972.

Jason Lewis

C’est peut-être quelque chose de bien plus simple.

La misère aime la compagnie et le bilan étrange du gouverneur émasculé du Minnesota fait de lui le candidat idéal pour le poste de démocrate de San Francisco. Le cercle intime de Kamala a peut-être rêvé de « définancer la police », mais sous Walz, le Minnesota l’a fait. Sa décision de « ne pas s’engager » avec les émeutiers de George Floyd – qui ont incendié le 3e arrondissement de Minneapolis et détruit plus de 1 500 entreprises et bâtiments, causant 500 millions de dollars de dégâts – résonne encore dans toute l’Amérique urbaine.

En 2024, les crimes violents à Minneapolis restent 29 % supérieurs à ceux de 2019. Il n’est pas étonnant que les médias ignorent la complicité de Kamala dans le soutien d’un Fonds pour la liberté du Minnesota qui a été utilisé pour renflouer les émeutiers (et bien pire).

Mais comme Harris, Walz avait plus de mépris pour quiconque refusait de se conformer à ses règles draconiennes contre le COVID, qui ont entraîné l’un des pourcentages les plus élevés de décès dans les maisons de retraite du pays. Alors qui de mieux pour continuer à attaquer Trump ad hominem afin de détourner l’attention d’un programme Harris-Walz qui est de loin le plus radical que le pays ait jamais connu ?

Vous ne me croyez pas ? Voici ce que Walz a fait dans le Minnesota.

Après que les démocrates ont conçu un triplé en 2022, prenant le contrôle total du gouvernement de l’État, la première chose qu’ils ont faite a été de s’assurer que cela reste ainsi – en adoptant HF3, un projet de loi sur l’inscription automatique des électeurs (AVR) avec des interprètes multilingues, aucune exigence d’adresse physique (une description fera l’affaire) et le vote par correspondance des semaines avant l’élection.

Ensuite, il y a eu la gratuité des soins de santé et des frais de scolarité pour les immigrants sans papiers et, plus important encore, les permis de conduire, utilisés apparemment pour conduire et pour s’identifier. Mais combiné avec l’AVR, eh bien… c’est une bonne chose que le Minnesota ait des listes électorales aussi propres.

Le gouverneur du Minnesota a ensuite signé avec joie la loi « PRO-choix » la plus extrême du pays, éliminant même les restrictions imposées par Roe à l’avortement électif après la viabilité au troisième trimestre. Il souhaite désormais l’inscrire dans la Constitution de l’État, ainsi que le droit à des soins « affirmant le genre » des mineures.

Les parents qui s’opposaient à l’une ou l’autre de ces mesures ont été sermonnés par la lieutenante-gouverneure de Walz, Peggy Flanagan, qui portait un t-shirt transgenre avec un couteau comme symbole de la volonté de faire du Minnesota un « État de réfugiés » pour les bloqueurs de puberté et les mutilations chirurgicales pratiquées sur des jeunes incapables de consentir eux-mêmes.

C’est-à-dire quand elle et son patron ne ciblaient pas les monuments du Capitole, les sports féminins et le drapeau de l’État du Minnesota – remplaçant ses symboles historiques par ceux d’un nouveau groupe démographique qu’ils ont inauguré via un programme d’asile de réfugiés militarisé qui soutient l’avenir politique de la représentante Ilhan Omar.

Un groupe démographique au centre d’un scandale pandémique de 250 millions de dollars lié à l’association à but non lucratif Feeding Our Future, dont Walz a tenté de se sortir en mentant jusqu’à ce qu’un juge du comté de Ramsey réfute publiquement sa version de l’affaire coûteuse qui a saigné les contribuables.

Alors que les dépenses de l’État ont augmenté de 38 % en un seul exercice biennal sous Walz (consommant un excédent de 18 milliards de dollars), « le ménage moyen du Minnesota a dépensé 30 427 dollars de plus en raison de l’inflation depuis janvier 2021 », indique un récent rapport du Comité économique mixte. En fait, l’État a vu son produit intérieur réel diminuer au premier trimestre de cette année.

En fait, c’est sans doute le résultat de la guerre du gouverneur contre l’énergie. Il a non seulement adopté la Clean Car Rule de Californie, qui élimine progressivement les voitures à essence, mais Walz s’est également associé à l’administration Biden pour bloquer une mine de cuivre et de nickel sur la chaîne Iron Range du Minnesota.

Il doit être absolument ravi du projet de Harris visant à interdire la fracturation hydraulique.

Les habitants du Minnesota, eux, ne le sont pas et ont fui l’État de l’étoile du Nord en masse, perdant 6 milliards de dollars de revenus au cours des deux dernières années. Dans les comtés urbains de Hennepin et Ramsey, les plus grands de l’État, près de 40 000 habitants ont quitté le pays entre 2020 et 2023, selon le recensement américain.

Tout cela constitue un avertissement très inquiétant, car une fois que Kamala Harris aura fait au pays ce que Walz a fait au Minnesota, vous n’aurez plus nulle part où aller.

L’ancien membre du Congrès du Minnesota, Jason Lewis, désormais résident de Fort Myers, écrit sur jasonlewis.substack.com et est l’auteur de « Party Animal, The Truth About President Trump, Power Politics & the Partisan Press ».

Cet article a été publié à l’origine sur Fort Myers News-Press : Walz est un bon choix pour Harris car la misère aime la compagnie