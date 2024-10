Walz dit que le collège électoral « doit disparaître »

Le gouverneur Tim Walz a fait un nouvel effort pour lancer le collège électoral en faveur d’un vote populaire national, car les démocrates se méfient à nouveau d’un scénario dans lequel la vice-présidente Kamala Harris remporterait le vote populaire mais ne parviendrait pas à assurer la présidence.

« Je pense que nous savons tous que le collège électoral doit disparaître », a déclaré Walz lors d’une collecte de fonds pour la campagne avec le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, mardi après-midi, selon les journalistes présents dans la salle. « Nous avons besoin d’un vote populaire national, c’est quelque chose. Mais ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. »

Walz a déclaré qu’il avait parlé de l’idée avec Newsom plus tôt. Mais il a semblé le mettre de côté en affirmant que la campagne devait se concentrer sur la victoire des comtés swing, de la Pennsylvanie à l’ouest du Wisconsin et au Nevada.

Walz, selon les rapports du pool, a fait des commentaires similaires lors d’une précédente collecte de fonds à Seattle. Ses commentaires sont un douloureux rappel pour les démocrates de 2016, lorsque Hillary Clinton avait remporté le vote populaire par près de 3 millions de voix, mais n’avait pas obtenu les 270 voix dont elle avait besoin au collège électoral et avait perdu face à Donald Trump.

En tant que gouverneur, Walz a signé une loi en mai 2023 qui cherchait effectivement à remplacer le collège électoral par un plan visant à élever le vote populaire national. Même si le nombre d’États ayant soutenu de telles propositions est en augmentation, le changement majeur nécessiterait l’approbation du Congrès, ce qui est peu probable dans un avenir proche.

Walz sillonne les swing states depuis des semaines. Mais lors de collectes de fonds à New York et maintenant sur la côte ouest, il a critiqué le Collège électoral pendant des années. Cependant, sa description brutale de mardi a effrayé certains responsables de campagne si proches des élections.

« Le gouverneur Walz estime que chaque vote compte au Collège électoral et il est honoré de parcourir le pays et les États du champ de bataille pour travailler à gagner le soutien du ticket Harris-Walz. Il commentait devant une foule de fervents partisans sur la façon dont la campagne est construite. pour remporter 270 voix électorales », a déclaré un porte-parole de la campagne Harris-Walz. « Et il les remerciait pour leur soutien qui aide à financer ces efforts. »

Supprimer le collège électoral n’est pas une position de campagne, selon la campagne Harris-Walz.

Kamala Harris, candidate à la présidentielle de 2019, a déclaré lors d’une apparition sur « Jimmy Kimmel Live » qu’elle était « ouverte à la discussion » sur la suppression du collège électoral.

« Il ne fait aucun doute que le vote populaire a été diminué en ce qui concerne la décision finale concernant l’identité du président des États-Unis et nous devons régler ce problème, je suis donc ouvert à la discussion », avait déclaré Harris à l’époque.

Lors d’une collecte de fonds le mois dernier au domicile new-yorkais de l’investisseur et philanthrope Alex Soros et de l’ancien collaborateur de Clinton Huma Abedin, Walz a déclaré : « J’ai de l’espoir pour ce pays, mais je suis aussi un pragmatique et un réaliste. »

« C’est le système de collège électoral, la façon dont il est mis en place, et les États pour lesquels nous nous battons sont incroyablement proches », a ajouté Walz lors de la collecte de fonds. « La bonne nouvelle à ce sujet, c’est que le vice-président, moi et tous ceux qui sont présents dans ces États, ressentons cette énergie. »