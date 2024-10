Walz dit que « le collège électoral doit disparaître », mais la campagne affirme que ce n’est pas sa position

Lors d’une collecte de fonds californienne organisée mardi au domicile du gouverneur Gavin Newsom à Sacramento, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a plaidé pour la suppression de le système du collège électoraldéclarant que « nous avons besoin d’un vote populaire national ».

« Je pense que nous savons tous que le collège électoral doit disparaître », a déclaré le candidat démocrate à la vice-présidence. « Mais ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. Nous devons donc gagner le comté de Beaver, en Pennsylvanie. Nous devons pouvoir aller à York, en Pennsylvanie, et gagner. Nous devons être dans l’ouest du Wisconsin et gagner. Nous devons être dans Reno, Nevada et gagnez. »

Ces commentaires ont été immédiatement saisis par la campagne Trump et par d’éminents républicains, qui ont accusé Walz d’avoir tenté de remettre en question les résultats d’une victoire de l’ancien président Donald Trump si Trump devait gagner en novembre.

La secrétaire de presse de la campagne Trump, Karoline Leavitt, s’est demandé si Walz tentait de jeter « les bases pour prétendre que la victoire du président Trump est illégitime ? dans un post X.

Dans une déclaration fournie à CBS News, un porte-parole de la campagne Harris-Walz a déclaré que Walz « estime que chaque vote compte au collège électoral et qu’il est honoré de parcourir le pays et les États du champ de bataille pour travailler à gagner du soutien pour le ticket Harris-Walz ». Il a commenté devant une foule de fervents partisans sur la façon dont la campagne est conçue pour remporter 270 voix électorales et il les a remerciés pour leur soutien qui aide à financer ces efforts.

Se débarrasser du Collège électoral n’est pas une position défendue par la campagne, a déclaré un responsable de la campagne.

Le commentaire de Walz et la clarification rapide arrivent quelques jours seulement après avoir dit à Bill Whitaker dans « 60 Minutes », sa colistière, la vice-présidente Kamala Harris, a déclaré qu’il devait être plus prudent lorsqu’il parlait.

Depuis qu’il a été placé sous le feu des projecteurs à l’échelle nationale, le gouverneur du Minnesota a fait l’objet d’un examen minutieux à propos de ses fausses déclarations sur son statut militaire concernant le moment où il a pris sa retraite de la Garde nationale militaire ainsi que sa localisation lorsque des manifestations en faveur de la démocratie ont éclaté en Chine et à Hong Kong en 1989.

« Je parle comme tout le monde. Je dois être plus clair. Je vais vous le dire », a déclaré Walz à CBS News lors d’un rassemblement de presse la semaine dernière.

Le Collège électoral a été créé par la Constitution, sa modification nécessiterait donc un amendement constitutionnel. Mais les appels en ce sens ont gagné du terrain dans certains cercles démocrates, comme après que la candidate démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, a remporté le vote populaire par environ 3 millions de voix, mais a perdu le vote électoral face à Trump. La même chose s’est produite pour l’ancien vice-président Al Gore lors de la course présidentielle de 2000. Selon un enquête récente Selon le Pew Research Center, 63 % des Américains sont favorables à ce que les élections soient décidées par celui qui remporte le vote populaire, et non par le système du collège électoral.

Dans le système du Collège électoral, il y a un total de 538 voix électorales, réparties entre les États d’une manière qui reflète la délégation du Congrès de chaque État, avec une voix attribuée à chaque membre de la Chambre, plus deux autres pour les deux sénateurs. La plupart des États ont un système où le vainqueur rafle tout, ce qui signifie que tous les votes électoraux de l’État vont au candidat présidentiel qui remporte le vote populaire.

Mary Cunningham a contribué à ce rapport.



