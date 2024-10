Walz dit que le collège électoral « doit disparaître » lors d’une collecte de fonds en Californie

CNN

—



Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré que le collège électoral « doit disparaître », tout en reconnaissant que « ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons », lors d’une campagne de collecte de fonds en Californie mardi, selon un rapport du pool.

« Je pense que nous savons tous que le Collège électoral doit disparaître. Nous avons besoin, nous avons besoin d’un vote populaire national, mais ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. Nous devons donc gagner le comté de Beaver, en Pennsylvanie. Nous devons pouvoir aller à York, en Pennsylvanie, et gagner. Nous devons être dans l’ouest du Wisconsin et gagner. Nous devons être à Reno, dans le Nevada, et gagner », a déclaré le candidat démocrate à la vice-présidence à ses partisans rassemblés à la résidence privée du gouverneur Gavin Newsom à Sacramento, selon le rapport du pool.

L’appel de Walz à l’élimination du Collège électoral n’est pas une position officielle de campagne, a déclaré à CNN un responsable de la campagne de Harris.

« Le gouverneur Walz estime que chaque vote compte au Collège électoral et il est honoré de parcourir le pays et les États du champ de bataille pour travailler à gagner du soutien en faveur du ticket Harris-Walz. Il commentait devant une foule de fervents partisans sur la façon dont la campagne est construite pour remporter 270 voix électorales. Et il les remerciait pour leur soutien qui aide à financer ces efforts », a déclaré un porte-parole de la campagne dans un communiqué.

La vice-présidente Kamala Harris s’est déjà dite ouverte à l’élimination du collège électoral. Lors d’une interview en 2019 sur « Jimmy Kimmel Live », Harris, qui était alors candidate à la présidence, s’est déclarée « ouverte à la discussion » sur l’abolition du collège électoral.

« Il ne fait aucun doute que le vote populaire a été diminué en ce qui concerne la décision finale concernant l’identité du président des États-Unis et nous devons régler ce problème, je suis donc ouvert à la discussion », elle a dit en 2019.

Les remarques de Walz ont eu lieu mardi lors de sa deuxième collecte de fonds de la journée. Il a également assisté à une collecte de fonds dans la banlieue de Seattle mardi matin et a pris la parole lors d’une autre collecte de fonds à Reno, dans le Nevada, dans la soirée, avant d’y organiser un rassemblement électoral.

Lors de cinq élections présidentielles américaines – y compris en 2016, lorsque l’ancien président Donald Trump a battu Hillary Clinton – le vainqueur final a perdu le vote populaire mais a remporté le collège électoral. Le mouvement visant à abolir le Collège électoral a pris de l’ampleur en 2020, alors que les États-Unis sont confrontés à leur histoire en matière de race. Certains historiens affirment que les origines du Collège électoral sont liées à la suprématie blanchemais les règles constitutionnelles rendent difficile la modification ou l’élimination du système.

Faith Karimi de CNN a contribué à ce rapport.