Walz dit que la législature du Minnesota pourrait légaliser le pot en 2023

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Les chances de légaliser la marijuana à des fins récréatives dans le Minnesota ont été considérablement stimulées par le balayage démocrate lors des élections de l’État, et le gouverneur Tim Walz a confirmé vendredi qu’il avait dit à l’ancien gouverneur Jesse Ventura qu’il pensait que cela pourrait en être un. des premières factures qu’il signe dans la nouvelle année.

La majorité républicaine qui a bloqué l’examen du cannabis au Sénat aura disparu lorsque la législature de 2023 se réunira en janvier, lorsque les démocrates détiendront le trifecta de contrôler les deux chambres ainsi que le bureau du gouverneur. Mais les législateurs commencent tout juste à s’organiser après les élections et les détails doivent encore être réglés. Vingt et un autres États ont approuvé l’usage récréatif de la marijuana.

Ventura, qui a soutenu la légalisation lorsqu’il a servi de 1999 à 2003, a révélé sur son podcast plus tôt cette semaine que Walz l’avait appelé le lendemain de sa réélection et avait déclaré qu’il s’attendait maintenant à ce que cela passe. Ventura, un indépendant qui ne fait généralement pas de parrainage, a soutenu Walz par rapport au républicain Scott Jensen.

“C’était l’une des nombreuses raisons pour lesquelles j’ai soutenu le gouverneur Walz”, a déclaré Ventura au Star Tribune de Minneapolis vendredi. “Il légaliserait le cannabis, alors que ce sont les républicains qui l’arrêtent.”

Interrogé sur WCCO Radio vendredi, Walz a confirmé la conversation et a indiqué que Ventura sera invité à la cérémonie de signature car Ventura a été l’un des premiers gouverneurs du pays à soutenir la légalisation.

« Ce n’est que justice. Le gouverneur Ventura a soulevé cette question, à peu près avant tout gouverneur du pays », a déclaré Walz.

Walz est depuis longtemps un partisan de la légalisation de la marijuana récréative pour les adultes. La Chambre contrôlée par les démocrates a adopté un projet de loi sur la légalisation lors de la session de 2021 avec plusieurs républicains votant oui, mais le Sénat contrôlé par le GOP ne l’a jamais voté.

“Cela a du sens”, a déclaré Walz. “L’interdiction n’a pas fonctionné, nous obtenons une meilleure réglementation, nous savons ce qu’il y a dans ces choses, c’est un usage adulte, donc je viens de mentionner que je pense qu’il serait important de le reconnaître, de lui demander s’il serait là quand nous aurons terminé .”

Cette année, la législature a adopté un projet de loi légalisant le THC sous forme comestible ou buvable s’il est dérivé du chanvre plutôt que de la marijuana à pleine puissance. De nombreux législateurs n’ont apparemment pas réalisé ce qu’ils faisaient alors que cela passait sous le radar. Des gommes et des boissons à faible concentration sont en vente depuis juillet. Le programme restrictif de marijuana médicale du Minnesota a été élargi en mars pour autoriser le cannabis à fumer au lieu des extraits et des formes solides comme auparavant.

Les électeurs du Maryland et du Missouri ont approuvé mardi le cannabis récréatif, tandis qu’aux frontières du Minnesota, les électeurs du Dakota du Nord et du Dakota du Sud se sont joints à l’Arkansas pour le rejeter.

La proposition du Dakota du Nord aurait permis aux personnes de 21 ans et plus de consommer légalement de la marijuana à la maison ainsi que de posséder et de cultiver des quantités restreintes de cannabis.

Les habitants du Dakota du Sud, y compris un nombre important de républicains, ont voté pour légaliser la possession de marijuana en 2020, mais cette loi a été invalidée par la Cour suprême de l’État en partie parce que la proposition était associée à la marijuana médicale et au chanvre. Cette année, le pot récréatif s’est tenu tout seul sur le bulletin de vote lorsqu’il a été vaincu.

Environ 6 électeurs sur 10 soutiennent la légalisation de l’usage récréatif de la marijuana à l’échelle nationale, selon VoteCast, une vaste enquête menée auprès de plus de 90 000 électeurs à l’échelle nationale pour l’Associated Press par NORC à l’Université de Chicago.

The Associated Press