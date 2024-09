Walz affirme que les manifestants de Gaza protestent pour « toutes les bonnes raisons » tout en condamnant le Hamas

WASHINGTON — Le candidat à la vice-présidence Tim Walz a déclaré jeudi que ceux qui protestaient contre le soutien américain à la guerre d’Israël contre le Hamas à Gaza le faisaient pour « toutes les bonnes raisons », alors que le ticket démocrate cherche à équilibrer son soutien à Israël avec la situation humanitaire des civils dans l’enclave déchirée par la guerre.

Les commentaires de Walz ont été faits lors d’une interview avec une station de radio publique locale du Michigan – un État avec une grande La population musulmane américaine est également potentiellement pivot Les propos de Kamala Harris semblent marquer un changement de ton, mais pas de politique, par rapport au soutien indéfectible à Israël que la vice-présidente Kamala Harris a affiché lors de la Convention nationale démocrate le mois dernier.

Walz a déclaré que l’attaque du 7 octobre par le Hamas, qui a déclenché la guerre, était « un acte de violence horrible contre le peuple d’Israël. Ils ont certainement le droit de se défendre ». Mais il a également déclaré que « nous ne pouvons pas permettre que ce qui s’est passé à Gaza se produise. Le peuple palestinien a parfaitement le droit à la vie et à la liberté ».

Au cours de l’interview, on a également demandé à Walz comment une administration Harris pourrait gérer le conflit israélo-hamasien de près de 11 mois et si elle romprait avec le président Joe Biden, qui a soutenu Israël tout en travaillant à la négociation d’un cessez-le-feu et d’un accord pour libérer les otages détenus par le Hamas.

Valse n’a fait aucune mention des six otagesy compris les Américains Hersh Goldberg-Polinqui ont été exécutés la semaine dernière à Gaza par le Hamas alors que les forces israéliennes s’approchaient. Il n’a pas non plus évoqué les manifestations qui impliquent violence et vandalisme et qui sont souvent dirigées contre les juifs américains.

Harris, qui a parlé avec plus de passion que Biden de la situation critique des civils palestiniens à Gaza, s’est engagé à continuer de soutenir Israël depuis longtemps. Dans une déclaration après l’identification des corps des otages, Harris a déclaré que « la menace que représente le Hamas pour le peuple israélien – et les citoyens américains en Israël – doit être éliminée » et que « le Hamas ne peut pas contrôler Gaza ».

S’exprimant lors d’une veillée pour les otages dans sa synagogue à Washington mardi, le mari de Harris Doug Emhoff a déclaré : « Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à Hersh et à ses parents, ni aux cinq autres et à leurs familles. C’est dur. Je me sens à vif. Je suis dévasté. »

Bien que la vice-présidente se soit montrée plus ferme dans ses propos sur le sort des civils à Gaza, elle et Biden sont en phase avec ses efforts pour armer Israël et obtenir un accord sur les otages et un cessez-le-feu. Harris et Biden ont rencontré plus tôt cette semaine dans la salle de crise de la Maison Blanche l’équipe américaine de négociation de l’accord sur les otages.

La campagne de Harris, quant à elle, a intensifié ses efforts de sensibilisation auprès des dirigeants arabes et musulmans américains du Michigan, dans le but de rattraper une communauté qui avait devenu exaspéré Les deux hommes ont commencé à discuter avec Biden après avoir estimé que des mois de démarches n’avaient pas donné de résultats. Certains ont exprimé leur volonté d’écouter tandis que d’autres ont eu des conversations préliminaires avec l’équipe de Harris.

Harris avait déjà déclaré qu’il était important de se rappeler que « la guerre à Gaza n’est pas une question binaire. Cependant, trop souvent, le débat est binaire, alors que la réalité est tout autre ».

Les familles des otages accusent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de bloquer un accord et de sacrifier potentiellement leurs proches pour garder une bande le long de la frontière de Gaza avec l’Egypte, appelée le corridor de Philadelphie. Des centaines de milliers d’Israéliens ont pris part cette semaine à la manifestation. dans les rues et a appelé à un accord, affirmant que le temps presse pour ramener les otages vivants.

Biden a déclaré cette semaine qu’ils étaient toujours en négociation.