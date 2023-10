Walt’s in Willmar honoré pour ses contributions à la communauté – West Central Tribune

WILLMAR — Walt’s of Willmar, une entreprise de longue date de station-service, de dépanneur, de lave-auto et de vidange d’huile, a récemment été reconnue par la Minnesota Retailers Association comme partenaire communautaire de l’année pour 2023-24.

Le prix est décerné chaque année dans le cadre du programme Minnesota’s Retail Champions, honorant les organisations qui contribuent à rendre leurs communautés meilleures, selon un communiqué de presse de la Minnesota Retailers Association.

Walt’s a remporté ce prix grâce à son travail actif dans la communauté, en soutenant les efforts de collecte de fonds, en faisant des dons et bien plus encore.

Scott Barney, copropriétaire de Walt’s, a réfléchi à l’esprit de générosité transmis par le fondateur et homonyme, Walt Gislason.

« Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu quelqu’un qui ait franchi ces portes et qui ait dit ‘Nous avons une collecte de fonds’, à laquelle nous avons déjà dit non », a déclaré Barney dans le communiqué.

Le

Prix ​​du partenaire communautaire de l’année

est l’un des 12 prix décernés par le programme Retail Champions du Minnesota.

« Walt’s est un partenaire communautaire clé et un excellent exemple de ce qui fait de la région de Willmar Lakes une communauté exceptionnelle », a déclaré le président sortant de la Chambre de commerce de la région de Willmar Lakes, Ken Warner. « L’équipe de Walt’s se présente chaque jour pour faire la différence, et à la Chambre, nous ne pourrions être plus reconnaissants pour l’exemple qu’ils donnent aux autres. »

Barney et les autres copropriétaires de Walt ont été invités à accepter le prix le 11 octobre lors d’un événement à Bloomington.