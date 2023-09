Photo de UA Morrilton Les personnes (de gauche à droite) Karen Boston, Gary Peters, Brent Williams, Charles Robinson, Lisa Willenberg, Richard Counts et Robert Keeton ont annoncé l’entente entre l’Université de l’Alberta et l’UACCM.

Le Sam M. Walton College of Business et le University of Arkansas Community College à Morrilton ont annoncé un accord d’articulation formel pour aider les étudiants à passer d’un diplôme d’associé de deux ans à un baccalauréat de quatre ans grâce à l’initiative Turn 2 Into 4.

À partir du printemps 2024, les étudiants poursuivant un programme d’associé ès sciences en affaires à l’UACCM pourront transférer leurs crédits de cours au Walton College pour compléter un baccalauréat ès sciences en administration des affaires. Les détails de l’accord ont été annoncés lundi 18 septembre sur le campus de Morrilton.

Le Programme Transformez 2 en 4 encourage les étudiants du niveau des collèges communautaires à obtenir leur diplôme tout en maintenant les coûts au minimum. Il garantit que le Walton College acceptera des cours universitaires spécifiques, permettant ainsi aux étudiants d’obtenir leur diplôme à temps.

Une initiative complémentaire, le Programme de bourses d’études pour les transferts de l’Arkansaspermet aux diplômés des collèges communautaires du système de l’U of A qualifiés dans toutes les disciplines académiques de fréquenter l’U of A à Fayetteville en personne pour le même taux de scolarité de base que l’établissement de deux ans.

« En tant qu’établissement octroyant des terres, nous voulons garantir l’accès à l’éducation de l’Université de l’Arkansas », a déclaré le chancelier de l’Université de l’Arkansas, Charles Robinson. « L’abordabilité est un élément clé de cette équation, c’est pourquoi des initiatives telles que Turn 2 Into 4 et l’Arkansas Transfer Achievement Scholarship sont cruciales pour remplir notre mission d’octroi de terres. Depuis 2019, les diplômés de l’UACCM transférés à l’Université de l’Alberta ont économisé des milliers de dollars en frais de scolarité grâce à la bourse d’études Arkansas Transfer Achievement. L’accord d’aujourd’hui créera un accès encore plus grand et un prix abordable pour les diplômés de l’UACCM qui choisissent de fréquenter le Walton College, l’une des meilleures écoles de commerce du pays.

Aux côtés de Robinson, Brent Williams du Walton College, doyen par intérim ; Gary Peters, doyen associé principal ; et Karen Boston, doyenne adjointe principale à la réussite étudiante et directrice des étudiants, étaient présentes pour l’annonce officielle du partenariat au nom de l’Université de l’Alberta.

« Ce protocole d’accord entre l’UA Morrilton et l’Université de Fayetteville est particulièrement significatif », a déclaré la chancelière de l’UACCM, Lisa Willenberg. « Premièrement, c’est significatif parce que nos étudiants qui reçoivent actuellement une formation commerciale déjà de haute qualité à l’UACCM auront également désormais l’opportunité et les avantages d’un baccalauréat de classe mondiale au Walton College of Business par l’intermédiaire de l’université phare de l’État.

«Ensuite, je considère ce partenariat et bien d’autres en cours de discussion comme très spéciaux pour l’ensemble du système UA avec plusieurs personnes à remercier. Mais rien de plus que le Dr Charles Robinson, chancelier de l’Université de Fayetteville, pour sa vision unifiée et son désir chaleureux d’une véritable collaboration pour faire progresser la main-d’œuvre et les opportunités de formation pour tous les étudiants du système UA et de l’ensemble de l’État de l’Arkansas. Comme nous aimons le dire à UA Morrilton, nous sommes meilleurs ensemble.

Représentant le Collège communautaire de l’Université de l’Arkansas à Morrilton, aux côtés de Willenberg, se trouvaient Richard Counts, vice-chancelier chargé des universitaires ; Robert Keeton, doyen des sciences, technologies et mathématiques ; des membres du Conseil exécutif du Chancelier de l’UACCM, ainsi que des admissions et des conseils aux membres du personnel.

Collège Walton comprend huit départements universitaires titulaires d’un baccalauréat et d’un diplôme d’études supérieures en comptabilité, économie, finance, gestion des ressources humaines, systèmes d’information, marketing, gestion et leadership organisationnels, innovation et entrepreneuriat et gestion de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que ceux axés sur le commerce international. Le collège propose également baccalauréats en ligne en comptabilité, commerce général, gestion des ressources humaines, marketing et gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Dès sa création, le Collège communautaire de l’Université de l’Arkansas à Morrilton a servi le centre-ouest de l’Arkansas en proposant des programmes éducatifs de qualité à un coût abordable. Les programmes académiques de l’UACCM permettent aux étudiants d’obtenir un diplôme d’associé ès arts ou d’associé ès sciences tout en répondant aux exigences de formation générale pour le transfert vers un programme de baccalauréat dans les universités d’État. L’UACCM propose également des programmes techniques et professionnels qui permettent aux étudiants de se préparer à une entrée directe sur le marché du travail après l’obtention de leur diplôme. Ce programme diversifié fait du University of Arkansas Community College à Morrilton un collège véritablement complet de deux ans offrant des opportunités éducatives vitales aux habitants du centre de l’Arkansas.

Pour plus d’informations sur le Transformez 2 en 4 programme, visitez le site Web du Walton College ou envoyez un e-mail à [email protected].

À propos de l’Université de l’Arkansas : En tant qu’institution phare de l’Arkansas, l’U of A propose une éducation compétitive au niveau international dans plus de 200 programmes universitaires. Fondée en 1871, l’Université de l’Alberta contribue plus de 2,2 milliards de dollars pour l’économie de l’Arkansas à travers l’enseignement de nouvelles connaissances et compétences, l’entrepreneuriat et le développement de l’emploi, la découverte par la recherche et l’activité créative tout en offrant également une formation aux disciplines professionnelles. La Fondation Carnegie classe l’Université de l’Alberta parmi les rares collèges et universités américains ayant le plus haut niveau d’activité de recherche. Actualités américaines et rapport mondial classe l’Université de l’Alberta parmi les meilleures universités publiques du pays. Découvrez comment l’Université de l’Alberta travaille à bâtir un monde meilleur à Actualités sur la recherche en Arkansas.