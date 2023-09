Walton College classée 25e meilleure école de commerce de premier cycle aux États-Unis

Photo soumise Walton College est classé 25e meilleur programme de commerce de premier cycle dans les collèges publics par US News & World Report dans sa liste nationale 2024.

Le Sam M. Walton College of Business se positionne comme le 25e meilleur programme de commerce de premier cycle dans les collèges publics par Actualités américaines et rapport mondial dans son listing national 2024. Parmi les établissements publics et privés du pays, le Walton College est classé 38e dans la publication.

Le collège, qui est resté parmi les 30 meilleures écoles de commerce publiques en Actualités américaines classement pendant 22 années consécutives, à égalité avec le Haslam College of Business de l’Université du Tennessee, la David Eccles School of Business de l’Université de l’Utah et le College of Business Administration de l’Université de Pittsburgh pour ce poste.

« Le Actualités américaines et rapport mondial Ce classement témoigne du dévouement de nos professeurs, de notre personnel et de nos supporters. Il reconnaît l’éducation exceptionnelle que reçoivent nos étudiants. Le Walton College s’efforce d’offrir une expérience étudiante qui combine un enseignement en classe de classe mondiale avec des opportunités d’apprentissage expérientiel et de développement professionnel », a déclaré Brent D. Williams, doyen par intérim du Walton College. « Ce semestre, le Walton College a accueilli le plus grand nombre d’étudiants en son histoire sur le campus – près de 9 000. Nous sommes en mesure d’attirer des étudiants de haut calibre parce que le Walton College est l’une des meilleures écoles publiques de commerce du pays, comme l’indique ce classement.

On a également noté le programme de premier cycle en chaîne d’approvisionnement du Walton College, classé 11e au niveau national parmi les écoles de commerce.

Les classements et les réputations ont été déterminés grâce à un Actualités américaines enquête, qui demande chaque année aux doyens et aux professeurs des écoles de commerce d’évaluer les programmes de commerce publics et privés de premier cycle accrédités par l’AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) International.

