Waltham s’attend à un grand nombre d’étudiants pour l’année scolaire 2023-24 – Shaw Local

Waltham Elementary ne sera pas surpeuplé cet automne – l’école encore neuve est assez spacieuse – mais la faculté devra peut-être jongler un peu pour s’adapter à certaines des grandes tailles de classe.

La surintendante Kristi Eager a rapporté jeudi que Waltham prévoit 30 à 32 élèves dans le programme de pré-maternelle et un corps étudiant généralement important. À l’exception notable de la sixième année (17 élèves), la plupart des niveaux scolaires auront un effectif dans la vingtaine supérieure et il y en aura 38 en huitième année.

Eager a déclaré que le plan est d’utiliser des co-enseignants jusqu’à ce que la faculté maîtrise les choses, mais « je suis tout à fait convaincu que nous aurons suffisamment d’espace. »

Séparément, le conseil a fixé les frais comme suit. Les frais d’inscription et les frais de technologie, qui sont tous deux obligatoires, sont respectivement de 90 $ et 30 $. Les frais facultatifs pour l’annuaire et le lait sont de 15,60 $ et 58,80 $, respectivement. Les frais d’activité sont de 50 $ et les frais de musique sont de 50 $. Il y aura des frais d’inscription tardive de 50 $ par élève pour tout élève non inscrit avant le vendredi 4 août.

De plus, Kim Morello, membre du conseil d’administration, a prêté serment jeudi et entame son premier mandat complet. Morello, une ancienne nommée, a été élue pour son premier mandat complet en avril.

Enfin, il semble qu’un comité sera formé pour revoir la mascotte de Waltham avant le début de la nouvelle année scolaire. Kylie Mattioda, qui est également administratrice du village d’Utica, a demandé quand une équipe serait identifiée pour envisager l’avenir du nom de la mascotte de l’école.

Eager a répondu que le comité serait probablement réuni cet été.

« Je ne veux pas précipiter les choses et forcer le problème », a déclaré Eager.

Autres sujets:

Les offres seront acceptées pour la parcelle dédouanée où se trouvait Waltham North. L’ouverture des soumissions aura lieu à 9 h le mercredi 14 juin. L’enchère minimale sur les 5,4 acres est de 81 000 $.

Une réunion du comité était prévue à 17 h le mardi 6 juin pour discuter de diverses questions

Eager a annoncé le besoin d’une aide à la maintenance à temps partiel

Le conseil se réunit ensuite le 21 juin.