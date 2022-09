Waltham entre dans l’année scolaire 2022-23 avec un déficit de 215 000 $ – Shaw Local

Waltham Elementary pourrait faire face à un déficit plus important que prévu, bien qu’il soit trop tôt pour dire si les impôts fonciers augmenteront.

Mercredi, la commission scolaire de Waltham a approuvé un budget affichant plus de 4,6 millions de dollars de revenus contre plus de 4,8 millions de dollars de dépenses projetées, grâce principalement aux changements apportés au plan de gestion des risques du district.

S’il était réalisé, Waltham terminerait l’année scolaire 2022-23 avec plus de 215 000 $ dans le rouge. C’est environ 85 000 $ de plus que prévu par la surintendante Kristi Eager lors du dévoilement du budget préliminaire en août.

Waltham a beaucoup d’argent en réserve pour couvrir tout manque à gagner. Rien que dans le fonds pour l’éducation, Waltham dispose de suffisamment de réserves pour couvrir 86 % des coûts prévus pour cette année.

“Nous sommes toujours bien placés là-bas”, a déclaré Eager. “Nous aimerions être à 100%, mais c’est quand même plutôt bien.”

Eager se couvre contre certains coûts inconnus tels que l’embauche d’un nouveau comptable et les frais juridiques nécessaires pour le litige fiscal de Covia – “Je budgétise pour le plus cher, en espérant le moins cher” – bien que le district puisse rapporter six chiffres de la vente de terrain où Waltham North se tenait autrefois.

Tout effet sur les impôts dépend de l’assiette fiscale de la région d’Utica. Eager a déclaré qu’elle attendait que le comté de La Salle dise si les valeurs imposables ont augmenté ou diminué avant de se risquer à deviner la facture fiscale de l’année prochaine.

Dans d’autres matières, le conseil: