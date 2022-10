Walter White, chat disparu depuis plus de 3 ans, a retrouvé le propriétaire de Saskatoon

Après trois ans et demi de séparation, une femme de Saskatoon a enfin pu tenir à nouveau Walter White dans ses bras.

White, un chat aux cheveux gris qui passe son temps à l’intérieur et porte le nom du personnage principal de la célèbre émission télévisée Breaking Bad, s’est échappé en 2019 tandis que Nikky Barks et sa famille ont emménagé dans leur nouvelle maison.

C’était une nouvelle région et c’est pourquoi elle pense qu’il n’a pas pu retrouver le chemin du retour.

Mais le 29 septembre, le chat a été amené à la SPCA de Saskatoon. Après l’identification de Walter White, le refuge pour animaux et l’organisme de bienfaisance ont appelé Barks, qui est venu le chercher le même jour.

“C’était une sorte d’appel surréaliste, je me sentais mal pour mon patron parce que je l’ai littéralement regardé et lui ai dit que je partais”, a déclaré Barks à Shauna Powers, animatrice de CBC. Fin de semaine saskatchewanaise.

Barks a déclaré qu’elle était incrédule lorsqu’elle l’a vu pour la première fois et qu’elle a commencé à “pleurer lamentablement”.

“Ce fut l’un des moments les plus heureux que j’ai vécus depuis longtemps”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai même pas pu retenir mes larmes.”

Alors qu’elle racontait la réunion – la première fois que White l’entendait appeler son surnom; enfouissant sa tête en elle – elle dut s’arrêter un instant pour retenir ses larmes.

Walter White a été amené à la SPCA de Saskatoon vers la fin septembre lorsque des citoyens inquiets ont remarqué le chat errant dans une arrière-cour. Le même jour, Barks a retrouvé son chat perdu depuis longtemps. (Soumis par Nikky Barks)

Jacolen Richards, conseillère en adoption à la SPCA de Saskatoon, a été témoin de la réunion entre les deux et a déclaré que le chat avait mis un moment à réaliser qui était Barks, mais qu’il pouvait voir le bonheur sur le visage du félin.

“Dès qu’il a rampé dans ses bras, j’ai été défait; il n’y avait pas un œil sec à cet endroit”, a-t-elle déclaré.

Perdre Walter White

Barks a déclaré que la famille avait adopté et nommé le chat d’après le célèbre personnage principal de Breaking Bad parce qu’elle était une grande fan de la série.

Elle a ri que la personnalité du chaton ne correspondait pas au personnage principal et, à sa connaissance, le chat ne possédait pas de camping-car au milieu du désert, mais son apparence grincheuse de vieil homme semblait correspondre au nom de Walter.

Après avoir perdu le chat, Barks a déclaré qu’elle avait cherché sur chaque page Facebook d’animaux perdus et trouvés à Saskatoon, placardé des affiches sur son chat disparu, cherché pendant des jours et déposé un rapport de perte à la SPCA.

Elle a dit qu’elle s’enregistrait auprès de la SPCA une ou deux fois par semaine.

“J’ai littéralement fait tout ce qui était en mon pouvoir, je ne pense pas qu’il y ait eu un conseil communautaire où que ce soit qui n’ait pas une photo avec lui dessus”, a déclaré Barks.

Des années plus tard, deux femmes ont amené le chat à la SPCA après avoir vu White errer dans l’arrière-cour et que le temps se refroidissait.

Après que la SPCA ait effectué son examen initial et recherché une micropuce, elle a appelé Barks.

Richards a déclaré que la SPCA ne micropuce pas les animaux de compagnie pour le grand public, mais que les gens peuvent parler à leur vétérinaire pour les faire micropucer.

ÉCOUTEZ | La propriétaire d’un chat de Saskatoon retrouve son animal de compagnie, Walter White, 3 ans après sa disparition : Fin de semaine saskatchewanaise12:53Le chat est revenu : une incroyable histoire de retrouvailles Nikky Barks a passé trois ans et demi loin de son chat bien-aimé Walter. Elle a cherché et recherché son compagnon animal perdu, mais il n’est jamais rentré chez lui… jusqu’à maintenant ! Nikky partage cette joyeuse histoire de retrouvailles avec l’animatrice Shauna Powers. Nous entendons également le conseiller en adoption de la SPCA de Saskatoon qui a aidé à réunir le couple.

Les chroniques de Walter White ont également été émotionnellement turbulentes pour la famille de Barks, affirmant que son plus jeune fils lui était attaché avant sa disparition, notamment en dormant avec lui la nuit.

“Je ne les ai jamais vus pleurer comme ils l’ont fait”, a-t-elle déclaré.

Barks a déclaré que son fils l’avait obligée à s’arrêter sur le chemin du retour de la SPCA afin qu’il puisse vérifier le transporteur et voir son ami perdu.

Nikky Barks a déclaré que son chat, Walter White, était «collé comme de la colle» à elle et à ses enfants depuis son retour à la maison. (Soumis par Nikky Barks)

Depuis qu’il est à la maison, Barks a déclaré que le chat souffrait d’anxiété de séparation. Il pleure quand les gens quittent la pièce, reste éveillé la nuit et est “collé comme de la colle” à elle et à ses enfants.

Elle a dit qu’elle le rassure souvent sur le fait que ses allers-retours aux toilettes ne sont pas des adieux et qu’elle lui donne beaucoup d’amour.

Il “s’habitue juste au fait qu’il a retrouvé sa famille”, a-t-elle déclaré.

Barks a mis en place une page GoFundMe pour aider à payer les problèmes dentaires “douloureux”, selon la page.

“Je suis si heureux de le câliner la nuit et de le câliner et de l’aimer et juste de le ramener à la façon dont il est parti”, a déclaré Barks.