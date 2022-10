Walter Smith: statue de la commission des Rangers du manager légendaire à l’occasion du premier anniversaire de son décès | Nouvelles du football

Les Rangers ont commandé une statue du légendaire manager Walter Smith à l’occasion du premier anniversaire de son décès.

L’ancien patron des Rangers, d’Everton et de l’Écosse, Smith, est décédé à l’âge de 73 ans le 26 octobre de l’année dernière.

En deux périodes en tant que manager des Rangers, Smith a mené le club à 10 titres de haut vol, cinq Coupes d’Ecosse et six Coupes de la Ligue ainsi qu’à la finale de la Coupe UEFA en 2008. Il reste le deuxième manager le plus titré du club après Bill Struth.

Les réalisations de Smith seront commémorées par le club avec une statue à l’extrémité Copland Road d’Ibrox.

Un communiqué du club disait: “À l’occasion du premier anniversaire de son décès, le Rangers Football Club est heureux d’annoncer aujourd’hui qu’une statue du légendaire manager Walter Smith a été commandée pour commémorer ses incroyables réalisations au club.

“À l’ère moderne, personne n’a plus contribué aux Rangers que Walter. Il a été directeur adjoint, directeur et président.

“Un supporter d’enfance qui a plus que vécu son rêve, les générations futures rencontreront cette nouvelle sculpture au célèbre Copland Road du stade Ibrox.”

Joueur, entraîneur, président

La carrière de joueur du défenseur né à Lanark l’a vu jouer pour Dundee United lors de deux périodes de deux saisons à Dumbarton, et c’est lors de son deuxième passage à Tannadice qu’une blessure au bassin a permis à Smith de faire ses premières incursions dans l’entraînement sous Jim McLean.

Smith est devenu entraîneur des moins de 18 ans écossais en 1978 et des moins de 21 ans en 1982. Il a également été l’assistant d’Alex Ferguson lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique avant de devenir assistant de Graeme Souness aux Rangers plus tard cet été-là.

Alors que Souness opérait en tant que joueur-entraîneur à Ibrox, Smith était l’entraîneur principal sur la ligne de touche et s’est vu confier le poste à temps plein lorsque Souness a déménagé pour diriger Liverpool en 1991.

Walter Smith a une “résonance particulière” auprès des fans des Rangers en tant que “l’une des figures emblématiques” du club, rapporte Mark Benstead



Smith a poursuivi la domination des Rangers à domicile et en Europe, emmenant le club à six titres écossais de haut vol et à un triplé national en 1992-93, la saison au cours de laquelle le club a raté de peu une place en finale de la Ligue des champions après avoir terminé comme deuxième du groupe qui a été remporté par les éventuels vainqueurs de Marseille.

Les Rangers ont égalé le record du Celtic de neuf championnats successifs en 1996-97, mais un mauvais début européen de la campagne suivante a vu Smith confirmer qu’il quitterait le club à la fin de la campagne pour rejoindre Everton.

Son passage à Goodison Park n’a cependant pas été un succès et il a été limogé en mars 2002 avant un bref passage en tant qu’assistant de Ferguson à Manchester United à la fin de la saison 2003-04.

La carrière de manager de Walter Smith a duré plus de 20 ans alors qu’il dirigeait les Rangers, Everton et l’Ecosse. Attention : cette vidéo contient des photographies au flash



Le départ de Berti Vogts de l’équipe nationale écossaise a ouvert la voie à Smith pour devenir entraîneur en décembre 2004. Bien qu’il ait supervisé une augmentation de 70 places pour l’Écosse au classement international, ils n’ont pas réussi à atteindre la finale de la Coupe du monde en 2006 après une défaite à domicile contre la Biélorussie. .

Smith est revenu aux Rangers pour un deuxième passage en janvier 2007 et a pu reproduire la gloire de son premier passage, menant le club à trois autres titres de champion, deux Coupes d’Écosse, trois Coupes de la Ligue écossaise et une finale de Coupe UEFA, qu’ils ont perdue 2 -0 au Zénith Saint-Pétersbourg.

Il a passé trois mois en tant que président d’Ibrox en 2013, mais a démissionné après des querelles au sein de la salle de conférence.

L’ancien patron des Rangers, d’Everton et de l’Écosse, Walter Smith, est décédé à l’âge de 73 ans en octobre dernier



Les matchs décisifs de Smith aux Rangers

Il a remporté 21 distinctions majeures sur deux périodes à la tête des Rangers. Ici, nous jetons un coup d’œil à certains des jeux classiques où l’expertise managériale de Smith s’est révélée pour le club de Glasgow.

Rangers 2-0 Aberdeen – Premier Division écossaise (30 avril 1991)

Smith n’avait été promu au poste le plus élevé qu’un mois plus tôt après le départ de Graeme Souness à Liverpool, mais il a démarré son règne en tant que manager triomphalement alors que son équipe rafistolée luttait contre les Dons pour remporter le troisième titre consécutif du club grâce à Mark. Le sosie de Hateley.

Leeds 1-2 Rangers – Ligue des champions (4 novembre 1992)

Les Rangers ont été considérés comme des non-espoirs par la presse anglaise dédaigneuse, mais ce sont les champions écossais qui sont sortis victorieux de cette bataille de Grande-Bretagne, avec des buts de Hateley et Ally McCoist à Elland Road répétant leur victoire Ibrox quinze jours plus tôt.

Les hommes de Smith arriveraient dans les 90 minutes après avoir atteint la finale après être restés invaincus pendant la phase de groupes.

Rangers 5-1 Hearts – Finale de la Coupe d’Ecosse (18 mai 1996)

Une démonstration de domination pure par la formation étoilée de Smith qui se vantait à la fois de Brian Laudrup et de Paul Gascoigne.

Gordon Durie a réussi un tour du chapeau à Hampden, mais c’est l’éblouissant Dane de Gers qui a volé la vedette dans ce qui restera dans les mémoires comme la finale de Laudrup alors que le meneur de jeu a décroché un doublé et trois passes décisives.

Celtic 0-1 Rangers – Première division écossaise (16 mars 1997)

Une fois de plus, Smith a été contraint de se débrouiller et de réparer alors que son équipe ravagée par les blessures se dirigeait vers Celtic Park.

Le gardien Andy Dibble a été repêché au pied levé et Hateley a été ramené de QPR après son départ l’été précédent.

L’attaquant en a fait assez pour malmener la défense du Hoops avant d’être expulsé alors que le vainqueur de Laudrup mettait le Gers au bord d’un neuvième titre consécutif.

Fiorentina 0-0 Rangers (2-4 aux tirs au but) – Demi-finale de Coupe UEFA (1er mai 2008)

Le premier mandat de Smith en charge des Rangers a été construit sur l’assemblage de la meilleure équipe que l’argent pouvait acheter – mais son second consistait à organiser une série d’achats avantageux dans une unité rigide qui pourrait se frayer un chemin vers la victoire.

C’est exactement ainsi que s’est déroulé cet affrontement à Florence alors que les défenseurs Carlos Cuellar et David Weir ont tenu bon face à un bombardement toscan avant que le coup de pied gagnant de Nacho Novo n’envoie le Gers et 200 000 supporters en liesse sur le chemin de Manchester.

Celtic 2-4 Rangers – Premier League écossaise (31 août 2008)

Le retour des Rangers de Kenny Miller n’a pas vraiment été bien accueilli par les fidèles d’Ibrox après sa brève défection au Celtic.

Cependant, Smith croyait fermement que le tueur à gages écossais l’emporterait sur ses sceptiques et cela s’est avéré lorsque Miller a attrapé un doublé lors de son retour à Parkhead, Pedro Mendes s’annonçant également au soutien des Light Blues avec un sensationnel pile-driver Old Firm.

St Mirren 0-1 Rangers – Finale de la Coupe de la Ligue écossaise (21 mars 2010)

Dans le cadre de la planification de la succession des Rangers, Smith a pris un siège arrière en ce qui concerne les compétitions de coupe nationales alors que le patron adjoint McCoist a eu une chance de mener de l’avant.

Mais lorsque Gers s’est retrouvé à neuf hommes après l’expulsion de Kevin Thomson et Danny Wilson, Smith s’est précipité sur la ligne de touche pour prendre le commandement, réorganisant son équipe avant que le vainqueur de Miller ne vole la coupe.

Kilmarnock 1-5 Rangers – Premier League écossaise (15 mai 2011)

Regardez les Rangers de Walter Smith gagner à Kilmarnock pour décrocher le titre de champion du monde pour la troisième fois consécutive



Smith cherchait à tirer sa révérence avant de se retirer de la direction alors qu’il partait à la recherche de son troisième titre consécutif à Rugby Park.

Tout était prêt pour une fusillade nerveuse le dernier jour avec les hommes d’Ibrox juste un point devant le Celtic, mais Smith n’avait pas à s’inquiéter car trois buts dans les sept premières minutes sensationnelles lui ont assuré l’envoi parfait.