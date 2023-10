Le 12 octobre, la série Bryan du Guilford College a accueilli Walter Parkes, scénariste primé et producteur de plus de 50 films, dont « War Games » et « Men in Black », au Steven Tanger Center, au centre-ville de Greensboro. L’exposé de Parkes a couvert des sujets allant de sa carrière cinématographique à sa compréhension des complexités de la narration, en passant par son projet actuel qui combine réalité virtuelle et éducation.

Pour commencer la soirée, le thème de la soirée – les arts et l’éducation – a été souligné par la célébration de plusieurs héros locaux qui ont illustré le thème, notamment Jhonatan Marin Mesa, professeur de l’année dans les écoles du comté de Guilford. Le président de Guilford, Kyle Farmbry, est ensuite monté sur scène pour présenter Parkes et prononcer de brèves remarques sur le Forum sur l’innovation et l’entrepreneuriat plus tôt dans la journée.

La question imminente de l’intelligence artificielle et de son influence croissante sur notre vie quotidienne n’est que l’une des questions existentielles qui, selon Parkes, peuvent être mieux organisées et traitées à l’aide de la narration.

“Nous vivons actuellement à une époque qui est vraiment régie par des processus scientifiques ou sociaux que nous ne sommes tout simplement pas tout à fait équipés pour comprendre”, a déclaré Parkes. « Qu’il s’agisse du virus COVID qui nous a littéralement paralysés pendant trois ans ou de ce qui préoccupe tout le monde : l’IA ? Presque comme avant le siècle des Lumières, nous avons tendance à chercher des moyens de comprendre et d’organiser ces idées, et celle avec laquelle nous sommes le plus ancrés est la narration.

Au cœur de sa présentation, Parkes a décrit les trois éléments essentiels des récits qui les rendent véritablement engageants et puissants : les personnages et leur motivation, la règle de trois et les fins binaires.

“Les motivations définitives des personnages entrent dans l’histoire, et ce qui est formidable, c’est que nous sommes tous les personnages principaux de notre propre vie”, a déclaré Parkes. “C’est ainsi que nous nous connectons, c’est ainsi que nous sympathisons avec un personnage de film.”

Parkes a également évoqué « la règle de trois », qui stipule que quelque chose dans une histoire doit être répété trois fois pour un effet maximal, créant ainsi un modèle que les gens peuvent souligner sans devenir trop répétitif. Cet élément de la narration est attrayant pour le public car c’est exactement la façon dont nous structurons nos propres vies : passé, présent et futur, a déclaré Parkes. Il a même organisé la structure de son cours et décrit son parcours en trois parties.

Enfin, toutes les histoires se terminent par une fin binaire, ce qui signifie que quelque chose se produit ou non, a déclaré Parkes. Par exemple, le héros obtient la fille, ou pas.

« La mythologie grecque ancienne est un exemple de la binaire enracinée dans le récit humain, car elle détermine que les objets et les événements ont été soit touchés par des humains, soit par des dieux », a-t-il déclaré.

Dans le passé, la terminaison binaire servait d’outil simple pour clarifier des concepts que les gens ne pouvaient pas comprendre, a déclaré Parkes. Cependant, dans le monde d’aujourd’hui de plus en plus complexe, les fins ont évolué pour refléter la complexité. Pourtant, « pour qu’une histoire réussisse, même dans une société plus complexe, il reste crucial que la fin conserve un élément de clarté.

« La complexité ne peut pas être compliquée », a déclaré Parkes. « La complexité exige la simplicité. Si à la fin de votre histoire ou de votre présentation, vous décodez et expliquez tout, cela n’arrivera jamais.

Parkes a poursuivi en disant : « une fois que tous ces éléments sont combinés, la narration peut organiser l’information d’une manière qui soit émotive et engageante pour la compréhension active du public. » Cette qualité de narration est exactement ce qui a conduit Parkes à s’associer au président de l’Arizona State University, Michael Crow, pour mettre en œuvre Dreamscape Immersive à l’université.

Dreamscape Immersive est une expérience VR avec divers jeux destinés à exploiter l’inclination naturelle des humains à explorer et à apprendre de manière pratique.

Selon le rapport Hechinger, un journal à but non lucratif qui couvre les inégalités et l’innovation dans l’éducation, des milliers d’étudiants de l’ASU ont utilisé des applications Dreamscape Immersive comme Alien Zoo, qui permettent aux étudiants de protéger les espèces menacées sur une autre planète. Parkes a déclaré que ce type d’apprentissage est efficace car il comporte également les mêmes éléments d’une narration efficace.

Avec Alien Zoo, les élèves deviennent eux-mêmes les personnages principaux et sont motivés à prendre soin des animaux. Ils suivent trois actes d’apprentissage : la découverte, l’exploration et la résolution. La résolution est une fin binaire, mais il y a toujours de la place pour une extension et une analyse des connaissances puisque « l’acte trois ne peut pas être simpliste », a déclaré Parkes.

Alors que la VR et l’IA se sont révélées utiles dans l’éducation en raison de leurs pouvoirs de narration, Parkes a terminé son discours en avertissant que « ce n’est pas parce qu’une histoire nous émeut qu’elle est la vérité ».

La série Bryan 2023-24 se poursuit le 9 novembre, lorsque Lynsey Addario, photographe lauréate du Pulitzer qui couvre les questions humanitaires au Moyen-Orient et en Afrique depuis plus de 20 ans, prendra la parole au Tanger Center.