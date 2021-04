Walter Olkewicz, l’acteur le plus connu sous le nom de barman louche Jacques Renault dans « Twin Peaks », le travailleur de la raffinerie de pétrole Dougie Boudreau dans « Grace Under Fire » et le câblodistributeur qui a exaspéré Kramer dans « Seinfeld » est décédé. Il avait 72 ans.

Olkewicz est décédé mardi dans sa maison de Los Angeles des suites d’une maladie prolongée, selon son fils scénariste, Zak Olkewicz.

« C’était un homme bien qui a poussé son amour pour la créativité et les arts dans tout ce qu’il faisait », a déclaré Zak Olkewicz à USA TODAY à propos de son père. « Il m’a transmis cette passion et j’ai hâte de la transmettre aux petits-enfants qu’il aimait tant. »

Olkewicz était une figure distinctive et familière à la télévision et dans les films pendant des décennies, apparaissant aux côtés de Tony Danza tout au long de cinq saisons de « Who’s the Boss? » comme Tiny McGee de 1987 et, pendant la même période, en tant que personnages dont Walter Plimp dans « Night Court ».

Dans l’épisode « Cadillac » de Seinfeld, favori des fans en 1996, Olkewicz jouait Nick, le travailleur de Plaza Cable qui s’oppose à Kramer. La querelle intense s’est terminée par une étreinte de câble / Kramer.

Jessica Walter:« Développement arrêté », star de « Archer », décédée à 80 ans

Suite:Comment « The Goldbergs » dit au revoir à George Segal, le bien-aimé Pops de la série, dans son dernier épisode

Né le 14 mai 1948 à Bayonne, New Jersey, Olkewicz est diplômé du Bayonne High School en 1966 et de la Colorado State University, avant de faire ses débuts à l’écran dans « Futureworld » en 1976.

Sur grand écran, Olkewicz a interprété le soldat Hinshaw dans un casting de stars comprenant John Belushi, Dan Aykroyd, Mickey Rourke et John Candy dans la comédie de Steven Spielberg sur la Seconde Guerre mondiale en 1979 « 1941. »

Il a fait une brève mais mémorable apparition en tant qu’avocat de la mafia Jerome « Romey » Clifford, dont la mort par suicide déclenche l’intrigue dans le thriller juridique de 1994 basé sur le roman de John Grisham, « The Client ».

Le rôle le plus célèbre d’Olkewicz était celui de croupier et barman Jacques Renault dans la saison 1990 de « Twin Peaks ». Même après la mort finale de la saison de son personnage, le créateur David Lynch a insisté pour ramener Jacques et Olkewicz.

« Après la fin de la série, David a déclaré: » Nous aimons ce que vous avez fait, nous vous voulons pour le film « », a déclaré Olkewicz au Jersey Journal en 2017. « J’ai dit: » David, j’ai été tué dans le dernier épisode. » ‘ Il a dit: « Bull, nous avons des flashbacks, nous avons des séquences de rêve. Nous vous ramènerons. » «

Olkewicz est apparu comme Jacques dans le film préquel de 1992 « Twin Peaks: Fire Walk with Me. » Dans la série Showtime « Twin Peaks » 2017, il a joué le rôle du cousin Jean-Michel Renault pour sa dernière performance.

Cloué au lit après des complications de multiples chirurgies du genou, Olkewicz a dû être placé derrière un bar pour les apparitions de « Twin Peak » « afin que vous ne puissiez pas voir qu’il ne pouvait pas se tenir debout », explique Zak Olkewicz. « Mais il n’aurait pas refusé de revenir à ce rôle pour quoi que ce soit. »

Les survivants comprennent son fils Zak, sa belle-fille, Katrina Rennells, une actrice et scénariste, et ses petits-enfants bien-aimés, Sadie, 3 ans, et Declan, 1 an.