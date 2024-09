Walter Hood reçoit le prix Vincent Scully 2024 pour l’excellence en conception paysagère

Walter Hood. Image © Adrienne Eberhardt

Le National Building Museum de Washington, DC, vient d’annoncer que Walter Hood est le 26e lauréat du prestigieux prix Vincent Scully. Walter Hood est un paysagiste réputé qui travaille dans les espaces publics et les environnements urbains. Créé en 1999, ce prix récompense les contributions exceptionnelles en matière d’architecture, de préservation du patrimoine et de conception urbaine, que ce soit par la pratique, l’érudition ou la critique. Hood rejoint désormais les rangs des lauréats notables du passé, comme Theaster Gates, Dolores Hayden et Mabel O. Wilson.

Reconnu pour son travail marquant dans la conception de paysages durables qui améliorent les communautés urbaines et autonomisent les groupes marginalisés, Hood a fondé Hood Design Studio à Oakland, en Californie, en 1992. Ses pratiques se concentrent sur l’intégration de l’art, de la conception paysagère et de la recherche urbaine pour répondre au contexte de chaque projet. Ses principaux projets comprennent le Musée international afro-américain de Charleston, en Caroline du Sud, le Musée d’Oakland en Californie et le Lift Ev’ry Voice and Sing Park récemment ouvert à Jacksonville, en Floride.

En plus de sa pratique professionnelle, Hood est président du département d’architecture paysagère et de planification environnementale de l’UC Berkeley, où il influence la prochaine génération de concepteurs et d’urbanistes. Sa brillante carrière lui a valu plusieurs prix majeurs, dont la bourse MacArthur 2019, le prix Dorothy et Lillian Gish 2019 et la médaille du président de l’Architectural League en 2021.

Hood se concentre particulièrement sur l’espace public urbain et, contrairement à nombre de ses pairs en conception paysagère, il s’efforce de travailler à la fois à l’échelle de grands projets publics tels que le De Young Museum à San Francisco et le Broad Museum à Los Angeles, et à l’échelle plus intime de projets de quartier axés sur la communauté. Son travail récent au Musée international afro-américain de Charleston, en Caroline du Sud, a été particulièrement admiré. Nous avons tenu compte de l’histoire personnelle de Vincent Scully en tant qu’universitaire fier d’être un militant sur les questions sociales et politiques. –Le jury du prix

Les prix d’architecture récompensent l’excellence en matière de conception, d’innovation et de contribution à l’environnement bâti, honorant souvent des individus et des projets qui ont un impact significatif sur la société, la culture et le développement urbain. Dans le même ordre d’idées, Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa, fondateurs du célèbre cabinet d’architecture SANAA, ont été annoncés comme lauréats du Prix Charlotte Perriand 2025 par les Créateurs Design Awards. De plus, le British Museum a présélectionné cinq équipes dirigées par des architectes pour la dernière étape de son concours international d’architecture, dont 6a Architects, David Chipperfield Architects, Eric Parry Architects et Jamie Fobert Architects, Lina Ghotmeh — Architecture et OMA.