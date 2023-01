Walter Cunningham, qui a aidé à ouvrir la voie à la Lune, décède à 90 ans

La NASA a amélioré les médailles des astronautes d’Apollo 7 en mention de service distingué lors d’une cérémonie en octobre 2008, citant le succès de la mission, malgré les disputes avec les contrôleurs de vol. Mais M. Cunningham était alors le seul membre d’équipage vivant. Le major Eisele, décédé en 1987, était représenté par sa veuve, Susan Eisele-Black; Le capitaine Schirra, décédé en 2007, par l’astronaute Bill Anders.

M. Kraft a adopté une position conciliante. “Nous vous avons donné du fil à retordre une fois, mais vous avez certainement survécu à cela et vous avez extrêmement bien réussi depuis”, a-t-il déclaré à M. Cunningham dans un message enregistré. “Vous avez bien fait par vous-même, vous avez bien fait pour la NASA, et je suis franchement très fier de vous appeler un ami.”

Ronnie Walter Cunningham est né le 16 mars 1932 à Creston, Iowa, l’aîné de cinq enfants. Son père, Walter, avait une petite entreprise de construction. Quand il était jeune, sa famille a déménagé à Venice, en Californie.

Il est entré dans la Marine en 1951 et a piloté des jets du Corps des Marines. Après avoir quitté le service actif en 1956, il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en physique de l’Université de Californie à Los Angeles. Alors qu’il était à l’Institut RAND en octobre 1963, poursuivant des études de doctorat, il a été nommé dans le troisième groupe d’astronautes de la NASA.

Peu de temps après Apollo 7, M. Cunningham a été nommé directeur de ce qui est devenu connu sous le nom de programme Skylab, qui a développé la première station spatiale américaine. L’astronaute Pete Conrad lui a succédé en 1970. M. Cunningham a démissionné de la NASA l’année suivante après avoir échoué à obtenir une affectation pour voler dans les prochaines missions de Skylab.

M. Cunningham est ensuite devenu cadre supérieur dans des sociétés financières et immobilières. En 2012, il s’est joint à un groupe d’anciens astronautes et d’employés de la NASA qui ont envoyé une lettre à l’agence critiquant ce qu’ils considéraient comme ses affirmations non prouvées selon lesquelles le dioxyde de carbone d’origine humaine était un facteur majeur du réchauffement climatique.