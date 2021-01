La politique de M. Bernstein – il se qualifiait lui-même de «Juif séculier, aimant de gauche et de gauche» – a influencé à la fois sa vie et son art.

Décrit dans un profil Esquire 2014 comme un «lapin Energizer humain», M. Bernstein écrivait, enseignait et produisait des idées de scénario jusque dans ses 90 ans. Jusqu’à récemment, il avait plusieurs projets à différents stades de développement. Il a créé la mini-série mystère de la BBC «Hidden» en 2011, et il a été professeur auxiliaire d’écriture dramatique à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York jusqu’à sa retraite en 2017. «Ils m’emporteront hors de l’écriture», a-t-il déclaré. Variété.

Walter Bernstein, dont la carrière de scénariste de cinéma et de télévision de haut niveau a été déraillée par la liste noire de l’ère McCarthy, et qui des décennies plus tard a transformé cette expérience en l’un de ses films les plus connus, « The Front », est décédé samedi matin à son domicile en Manhattan. Il avait 101 ans.

«Fail Safe» (1964), l’histoire d’un bombardement accidentel de Moscou, était une réplique audacieuse à la course aux armements nucléaires de la guerre froide. «Paris Blues» (1961), qu’il a écrit pour le réalisateur Martin Ritt, camarade victime de la liste noire et collaborateur fréquent, mettait en vedette Sidney Poitier et Paul Newman en tant que musiciens de jazz américains expatriés et a livré des commentaires pointus sur l’intolérance raciale. «The Molly Maguires» (1970), également réalisé par M. Ritt, concernait la lutte contre les syndicats dans les mines de charbon de la Pennsylvanie du XIXe siècle, reflétant les bouleversements sociaux de la fin des années 1960 et 1970.

Le sujet de «The Front» (1976), également réalisé par M. Ritt et le seul film pour lequel M. Bernstein a reçu une nomination aux Oscars (il a également été nominé pour un prix de la Writers Guild of America), était la liste noire elle-même: Woody Allen a joué le rôle de «front», un remplaçant pour un écrivain qui, comme M. Bernstein, avait été mis sur liste noire. (M. Bernstein a fait une apparition pour M. Allen la même année dans «Annie Hall».)

Tous les sujets de M. Bernstein n’étaient pas politiques. Le thème du football «Semi-Tough», mettant en vedette Burt Reynolds, Jill Clayburgh et Kris Kristofferson et basé sur un roman de Dan Jenkins, a dénigré la spiritualité New Age de mouvements des années 70 tels que EST; «Yanks», avec Richard Gere et Vanessa Redgrave, a exploré les enchevêtrements romantiques et les différences culturelles entre les troupes américaines et les Anglaises locales pendant la Seconde Guerre mondiale. Le seul long métrage de M. Bernstein en tant que réalisateur était une comédie, «Little Miss Marker», une version de 1980 de l’histoire souvent filmée de Damon Runyon mettant en vedette Walter Matthau et Julie Andrews.

Une éducation hollywoodienne

M. Bernstein est né à Brooklyn le 20 août 1919, de Louis et Hannah (Bistrong) Bernstein, des immigrants d’Europe de l’Est qui n’étaient «pas vraiment touchés par la dépression», comme M. Bernstein l’a rappelé dans son autobiographie, «Inside Out» (1996), parce que son père, instituteur, était protégé par les règles d’emploi de la fonction publique. Il a fréquenté le lycée Erasmus de Flatbush, qui était tellement bondé que les étudiants ont été divisés en trois équipes, une aubaine pour Walter, amateur de cinéma: quand il était de 6 h 30 à midi, il pouvait assister aux matinées à côté à le théâtre Astor, où l’admission pendant la journée était un centime.

À la fin de ses études, M. Bernstein s’est vu offrir ce qu’il a appelé un cadeau «sauvage et douteux» de son père: six mois de cours intensifs de langue à l’Université de Grenoble. Son père savait qu’une famille française avec laquelle Walter pouvait rester et «avait des aspirations pour moi que je ne partageais pas», se souvient M. Bernstein, ajoutant: «Si j’avais eu le choix de l’endroit où aller pendant six mois, cela aurait été Hollywood.»