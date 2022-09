Waltair Veerayya : Ravi Teja rejoint enfin Chiranjeevi à Rajamundry pour tourner ensemble leur séquence tant attendue [Scene Deets Inside]

Le cinéma Telugu verra enfin deux de ses stars emblématiques partager l’espace de l’écran après des éons alors que Mégastar Chiranjeevi et Messe Maharaja Ravi Teja sont configurés pour partager l’espace de l’écran dans Waltair Veerayya. Ravi Teja ne devrait avoir qu’une apparition prolongée dans le film, avec Chiranjeevi en tête d’affiche du projet, mais néanmoins, l’excitation parmi leurs fans et les Film télougou public en général ainsi que le télougou les médias atteignent la stratosphère. Chirū est déjà plongé dans le tournage du film et Maharaja de masse également tiré plus tôt pour cela un peu quoique individuellement. Ainsi, la question qui préoccupe tout le monde est de savoir quand Mégastar et Teja filmerait leur scène ensemble ?

Ravi Teja rejoint enfin Chiranjeevi pour le tournage de Waltair Veerayya

Eh bien, nous avons enfin de bonnes nouvelles car le site Web d’informations sur le divertissement Telugu Cinema a rapporté que Ravi Teja a maintenant rejoint le reste de la distribution et de l’équipe de Waltair Veerayya, et cette fois c’est pour tourner sa scène avec Chiranjeevi. Le tournage est actuellement en cours à Rajamundryune petite ville de Andhra Pradesh et selon le rapport, les deux acteurs pourront leur scène combinée dans le film le 21 septembre, avec ledit tournage qui devrait durer quelques jours. Le rapport indique en outre que leur séquence ensemble sera une scène de village et le mot est que les deux superstars seront présentées dans des avatars de masse plus grands que nature, adaptés à leur stature.

Waltair Veerayya héroïne et réalisateur

Shruti Haasan a été encordée en tant que principale dame face à Chiranjeevi dans Waltair Veerayya tandis que KS Ravindra alias Bobby de Du pouvoir et la renommée de Jai Lava Kusa dirige le film, qui est produit sous la Myhtri Movie Makers bannière. Waltair Veerayya est prêt pour une grande sortie festive coïncidant avec le week-end Sankranti 2023.