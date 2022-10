Waltair Veerayya contre Veera Simha Reddy : les distributeurs demandent aux producteurs des films Chiranjeevi et Nandamuri Balakrishna de déplacer un film de Sankranti [Exclusive]

Waltair Veerayya contre Veera Simha Reddy: Les distributeurs réguliers ont explicitement dit aux fabricants de n’en publier qu’un seul si leurs attentes concernant Biz doivent être satisfaites. Les producteurs doivent prendre le risque et opter pour une propre sortie sur la base d’une avance entièrement récupérable maintenant. Ou en reporter un, ce qui est peu probable. A toutes fins utiles, Varisu alias Thalapathie 66 est facilement l’un des films les plus attendus de l’année prochaine, et le fait que le Film tamoul arrive dès le 12 janvier 2023 en grand Sankranti la sortie le rend d’autant plus attendu.

Bien sûr, le fait qu’il étoiles Thalapathie Vijayqui, jusqu’à La bête détaillé sa course de rêve, avait livré six succès d’affilée au box-office, est le principal facteur de l’excitation. Une autre raison est qu’il marque également les débuts au cinéma tamoul de Rashmika Mandanaqui jusqu’à présent a laissé une énorme impression sur les deux Kannada et le Industrie cinématographique télougou. Et maintenant, directeur Vamshi Payipally a révélé des choses intéressantes sur Tracé de Varisu et acteur Vijay‘s présentation dans le film qui est certain d’augmenter encore l’euphorie parmi des dizaines de Fans de Thalapathy Vijay là-bas.

Le réalisateur Vamshi Paidipally laisse entendre un indice majeur sur le complot de Varisu

En s’adressant au cinéma Vikatan, le réalisateur Vamshi Paidipally a révélé que bien que Varisu soit un artiste familial hors du commun, c’est aussi bien plus parce que lorsqu’il fait un film pour une star aussi énorme que acteur Vijay, il ne peut pas le limiter à un seul genre, soulignant à quel point il est toujours plus difficile en Inde pour les cinéastes de monter de tels véhicules vedettes et nous ne pourrions être plus d’accord avec lui. Il a ajouté que ce sera un amalgame de genres pour que tout le monde, des petits enfants de 6 ans aux grands-parents, adore ça. Laissant un autre indice, les cinéastes ont en outre déclaré que le Rashmika Mandanna allait avoir un rôle charnu car il ne voudrait pas lancer une héroïne juste pour le plaisir.