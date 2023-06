Walt Nauta, assistant de Trump fidèle à l’ex-président, fait face à une mise en accusation dans une affaire de documents

Un valet de Donald Trump devrait être mis en examen pour avoir aidé l’ancien président américain à cacher des documents classifiés que le ministère de la Justice voulait récupérer.

Walt Nauta, un vétéran de la marine né à Guam, fait face à six accusations fédérales, dont complot en vue d’entraver la justice, dissimulation par corruption d’un document ou d’un dossier et fausses déclarations. Trump, le premier président actuel ou ancien à être inculpé, fait face à un acte d’accusation de 38 chefs d’accusation déposé par l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith.

Nauta sera interpellé mardi à 9 h 45 HE devant le juge en chef Edwin Torres à Miami.

Nauta est allé chercher les Diet Cokes de Trump en tant que valet de chambre à la Maison Blanche avant de le rejoindre en tant qu’assistant personnel dans son domaine de Floride, Mar-a-Lago.

L’acte d’accusation allègue que Nauta a menti à propos des boîtes

Il est accusé d’avoir déplacé des boîtes contenant des tonnes d’informations sensibles sous la direction de Trump, puis d’avoir menti à ce sujet aux enquêteurs.

À un moment donné, selon l’acte d’accusation, Nauta a découvert que plusieurs boîtes étaient tombées dans la salle de stockage, déversant leur contenu sur le sol. Nauta a pris et partagé des photographies de la scène, qui comprenaient un document avec un marquage visible avertissant qu’il était limité à la seule alliance de renseignement Five Eyes des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande.

Nauta a été la clé de l’enquête de Trump au début, des agents du FBI l’ayant interrogé sur le mouvement de boîtes à l’intérieur de Mar-a-Lago des semaines avant de signifier leur mandat de perquisition à la propriété.

Bien que les procureurs disent que Nauta a déplacé des boîtes de documents à la résidence de Trump pour son examen sous sa direction, Nauta a menti aux agents en disant qu’il n’était pas au courant de ce qui se passait, selon l’acte d’accusation.

Lorsque les agents lui ont demandé s’il savait où sur la propriété les boîtes avaient été entreposées, il a répondu: «J’aimerais, j’aimerais pouvoir vous le dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas – honnêtement, je ne sais tout simplement pas.

« Loyauté mal placée »

Nauta est le dernier d’une série de loyalistes de Trump à risquer une peine de prison après son travail pour l’ancien président. Michel Cohen, réparateur et avocat de longue date de Trump, a passé plus de 13 mois en prison pour des paiements qu’il a aidés à organiser lors de la course présidentielle de 2016 pour empêcher les femmes de rendre publiques des relations sexuelles présumées avec Trump. Aussi, Allen Weisselbergl’ancien directeur financier de la Trump Organization, vient de terminer sa peine de trois mois à Rikers Island après avoir plaidé coupable d’avoir reçu 1,7 million de dollars US en avantages sociaux non déclarés.

Cohen et l’ancien avocat de Trump, Ty Cobb, ont déclaré à l’Associated Press lors d’entretiens au début du mois que Nauta devrait envisager de coopérer avec les autorités fédérales, car sa loyauté envers Trump met désormais en péril sa liberté.

« Je pense qu’il est vraiment triste que les gens n’aient pas pu le convaincre de sa loyauté déplacée », a déclaré Cobb à propos de la décision de Nauta de ne pas coopérer avec les procureurs. « Il devrait être témoin. Il ne devrait pas être accusé. Mais vous ne pouvez attendre cette opportunité que si longtemps avant de devoir tirer.

Cohen a déclaré qu’il craignait que Nauta ne soit « juste un autre acolyte de Trump dont la vie a été complètement bouleversée pour sa loyauté erronée envers un homme qui ne le méritait pas ».

Dans l’affaire Trump, la juge du tribunal de district américain Aileen Cannon a fixé lundi une audience le 14 juillet sur la manière dont les informations classifiées dans l’affaire seront traitées. Les deux parties et le tribunal devront suivre un ensemble de règles strictes et méticuleuses énoncées dans une loi connue sous le nom de loi sur les procédures relatives aux informations classifiées (CIPA) pour protéger les documents classifiés et gérer la manière dont ils peuvent être divulgués.

Les procureurs de l’équipe de Smith ont demandé la semaine dernière à Cannon de retarder le début du procès de l’ex-président jusqu’au 11 décembre, environ quatre mois après la date qu’elle avait initialement fixée.

Trump, lors d’une comparution pour sa propre mise en accusation plus tôt ce mois-ci, a reçu pour instruction de ne pas discuter de l’affaire avec Nauta.