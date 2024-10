Walt Disney World fermera ses portes alors que la tempête devrait nuire aux bénéfices

Ligne du dessus

Walt Disney World a annoncé un certain nombre de fermetures de parcs à thème à partir de mercredi en raison de l’ouragan Milton, qui devrait ravager le centre de la Floride, après qu’un rapport de Goldman Sachs publié mardi prévoyait que Disney serait susceptible de subir un coup financier à neuf chiffres dû à la tempête imminente.

Les invités de Walt Disney World sortent des ponchos alors que les bandes météorologiques de l’ouragan Hélène se déplacent … [+] le parc à thème de Bay Lake, en Floride, le 26 septembre. TNS

Faits clés

Milton, qui est désormais une tempête de catégorie 5, devrait traverser la région d’Orlando, où se trouve Walt Disney World, après avoir touché terre près de Tampa, en Floride, mercredi. Disney annoncé un certain nombre de fermetures échelonnées de parcs, y compris la fermeture des studios Disney’s Hollywood et du parc à thème Disney’s Animal Kingdom à 13 h HAE mercredi et la fermeture du parc Magic Kingdom, d’EPCOT et de Disney Springs à 14 h HAE, et a déclaré qu’il était probable que les parcs le feraient. rester fermé jusqu’à jeudi. Disney a également déclaré que ses transports cesseraient de fonctionner après la fermeture de ses parcs à thème mercredi (même si les clients du Walt Disney World Resort bénéficieront d’un service de taxi limité) et a annulé sa fête d’Halloween pas si effrayante de Mickey au parc Magic Kingdom, affirmant que les billets seraient remboursés. Plus tôt mardi, Disney a déclaré que son terrain de camping Fort Wilderness et ses villas dans les complexes Disney’s Wilderness Lodge et Saratoga Springs fermeraient à partir de 11 heures HAE mercredi et resteraient probablement fermés jusqu’à dimanche, ajoutant qu’il « surveillait de près » la trajectoire de la tempête et « faisait ajustements basés sur les dernières prévisions météorologiques. Les analystes de Goldman Sachs ont prévu mardi que les fermetures anticipées et autres perturbations dues à la tempête réduiraient les bénéfices de Disney dans sa division parcs entre 150 et 200 millions de dollars ce trimestre. La tempête contribuera également à entraîner une baisse de la fréquentation des parcs d’environ 6 % ce trimestre, selon les prévisions de Goldman Sachs, citées par CNBC. Disney n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires sur l’ouragan et sur le rapport de Goldman Sachs.

À surveiller

La région d’Orlando est désormais soumise à un avertissement d’ouragan, avec des vents de force ouragan attendus jeudi matin et des vents de force tempête tropicale qui devraient se poursuivre jusqu’à jeudi après-midi. selon au National Weather Service à partir de 17 h HAE mardi. La vitesse du vent devrait atteindre entre 74 et 110 milles par heure, ce qui correspond à un ouragan de catégorie 1 ou 2, avec au moins 8 à 12 pouces de précipitations prévues. Le Service météorologique national exhorte les résidents locaux à « se préparer à des dégâts considérables dus au vent » et a qualifié les vitesses de vent et de pluie projetées de « menace pour la vie et les biens », mettant également en garde contre le potentiel de plusieurs tornades.

Fait surprenant

Si les estimations de Goldman Sachs sont exactes, CNBC note que l’ouragan Milton serait la tempête de Floride la plus coûteuse pour Disney depuis l’ouragan Irma en 2017. dit son segment des parcs a perdu 100 millions de dollars à cause de cette tempête, qui a provoqué la fermeture de Walt Disney World pendant deux jours et a également annulé plusieurs traversées sur Disney Cruise Line. Walt Disney World a fermé au moins sept fois dans le passé à cause d’ouragans, selon à USA aujourd’hui.

Quels hauts lieux touristiques seront fermés ?

Universal Resort Orlando annoncé Mardi après-midi, il fermera à 14 h HAE mercredi et restera fermé jeudi, annulant ainsi ses populaires événements Halloween Horror Nights mercredi et jeudi. Legoland Florida Resort et SeaWorld Orlando les deux être fermé mercredi et jeudi, et Busch Gardens Tampa est maintenant fermé jusqu’à jeudi. En plus de ses parcs à thème, le parc aquatique Disney’s Typhoon Lagoon, le Winter Summerland Miniature Golf et le Fantasia Gardens Miniature Golf seront fermés mercredi. L’aéroport international d’Orlando sera fermé pour les voyages aériens commerciaux à partir de 8 heures du matin mercredi, mais restera ouvert pour recevoir tous les vols contenant des secours d’urgence.

