Walt Disney World et Universal fermeront les parcs de Floride

Alors que l’ouragan Ian approche de la côte ouest de la Floride, la Walt Disney Company et les studios Universal de Comcast se préparent à fermer leurs parcs à thème basés à Orlando pendant au moins deux jours.

Disney a annoncé mardi que Animal Kingdom, Hollywood Studios, Epcot et Magic Kingdom fermeraient mercredi et jeudi. Selon le National Hurricane Center, la tempête se dirige vers Tampa et passera probablement au-dessus du centre de la Floride, où se trouvent les parcs Disney et Universal.

Déjà, Disney a déplacé les clients logeant dans ses emplacements de villégiature extérieurs, comme le terrain de camping de Fort Wilderness et les villas dans les arbres de Saratoga Springs, dans des chambres intérieures de ses autres hôtels. De plus, la société a annulé les voyages Star Wars: Galactic Starcruiser qui devaient partir mardi et jeudi en raison d’impacts potentiels sur l’expérience des clients.

La société a également déclaré qu’elle n’appliquerait pas de politiques d’annulation pour les expériences dans le parc comme Savi’s Workshop à Galaxy’s Edge à Hollywood Studios ou la boutique Bibbidi Bobbidi à Magic Kingdom.

Le parc aquatique Disney’s Typhoon Lagoon fermera également mercredi et jeudi et son emplacement Blizzard Beach est déjà fermé.

Ce n’est pas la première fois dans les 50 ans d’histoire de Walt Disney World qu’il est fermé en raison d’ouragans. Plus récemment, en septembre 2019, les parcs basés en Floride ont brièvement fermé en raison de la trajectoire prévue de l’ouragan Dorian. Le parc a rouvert un jour plus tard lorsque le chemin de Dorian a changé.

Universal fermera son CityWalk mercredi et jeudi, dans l’espoir de rouvrir vendredi, si les conditions le permettent. Ses hôtels sont à pleine capacité et resteront opérationnels pour les clients. La société a également annulé ses événements Halloween Horror Nights mercredi et jeudi.

