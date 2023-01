Walsall vs Leicester City diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de FA Cup

Walsall vs Leicester City diffusion en direct et aperçu du match, samedi 28 janvier, 12h30 GMT

À la recherche d’un Walsall contre Leicester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. Leeds United vs Cardiff City est sur la BBC au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la FA Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Les vainqueurs de 2021, Leicester, poursuivent leur parcours en FA Cup avec un voyage de quatrième tour en Ligue 2 Walsall, après avoir vu de peu une autre équipe de troisième niveau, Gillingham, au troisième tour. L’équipe de Brendan Rodgers est tombée à cet obstacle la saison dernière, s’inclinant 4-1 contre Nottingham Forest.

Walsall joue au quatrième tour pour la deuxième fois seulement en 17 saisons, grâce à sa spectaculaire victoire tardive lors d’un match nul en Ligue 2 contre Stockport County; ils n’ont pas atteint le cinquième tour depuis 2003.

Il s’agit de la première rencontre entre les équipes depuis février 2009, lorsque Leicester a perdu 4-1 en route vers la promotion de la Ligue 1 – bien que Walsall ait remporté le seul précédent match nul de la FA Cup, 1-0 à ce même stade en 1978. .

Le coup d’envoi est à 12h30 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la FA Cup (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Le patron de Walsall, Michael Flynn, sera contraint à quelques changements pour la visite des champions de Premier League 2015/16 : le défenseur central Manny Monthe est suspendu, tandis que l’attaquant récemment signé Jamille Matt est à égalité de coupe.

Quant à Leicester, Rodgers tournera probablement à nouveau fortement mais sera sans au moins six joueurs. En plus de James Justin, absent pour la saison, Ricardo Pereira, Jonny Evans, Ryan Bertrand, Wilfred Ndidi et Boubakary Soumare sont tous absents ; Dennis Praet et Ayoze Perez sont tous les deux dubitatifs.

Former

Walsall entre dans cet affrontement parmi les équipes les plus en forme des quatre premières divisions: les Saddlers n’ont perdu qu’une seule de leurs 13 dernières sorties toutes compétitions confondues, en remportant neuf. Ils sont actuellement à quatre points des barrages de la Ligue 2 avec deux matchs en moins et ont fait match nul 1-1 contre Tranmere la dernière fois.

Leicester, quant à lui, a connu une véritable crise depuis la Coupe du monde. Les Foxes n’ont remporté que deux de leurs huit matchs en championnat et en coupe depuis la reprise de la saison des clubs – tous deux contre des adversaires de la ligue inférieure. Ils ont concédé un égaliseur tardif pour faire match nul 2-2 à domicile contre Brighton la dernière fois, bien qu’ils aient au moins réussi une série de quatre défaites consécutives en championnat.

Arbitre

Gavin Ward sera l’arbitre de Walsall contre Leicester City.

Stade

Walsall vs Leicester City se jouera au stade Bescot d’une capacité de 11 300 places à Walsall.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d'envoi est à 12h30 GMT au samedi 28 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur le BBC Red Button, le BBC iPlayer et le site Web de BBC Sport.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 7 h 30 HE / 4 h 30 HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match nul de la FA Cup, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la FA Cup, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la FA Cup

• ROYAUME-UNI: Au Royaume-Uni, les droits de la FA Cup sont partagés entre les deux principaux diffuseurs terrestres, la BBC et ITV.

• ETATS-UNIS: ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) est le siège de la FA Cup aux États-Unis.

• Canada: Au Canada, Sportsnet MAINTENANT (s’ouvre dans un nouvel onglet) est l’endroit idéal pour assister à l’action de la FA Cup.

• Australie: Paramount + est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la FA Cup en Australie.

• Nouvelle-Zélande: En Nouvelle-Zélande, Sky Sport détient les droits de la FA Cup.