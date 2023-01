Walsall 2 – 1 Mansfield

Le premier but de Douglas James-Taylor en Ligue anglaise de football et le premier de Liam Kinsella depuis plus de sept ans ont valu à Walsall une victoire 2-1 sur son rival Mansfield.

L’arrivée de Stoke Loanee James-Taylor au tournant et la tête de Kinsella ont donné aux Saddlers une sixième victoire en huit matchs de championnat malgré la consolation tardive de Rhys Oates.

Mansfield a créé les meilleures chances au début, mais Oli Hawkins a volé directement sur le gardien de but de Walsall Owen Evans avant que George Lapslie ne s’écarte de 18 mètres.

George Maris a piqué les paumes d’Evans depuis le bord de la surface avant que Walsall ne prenne les devants à la 43e minute avec sa première vraie chance.

Il y avait un élément de fortune à ce sujet lorsque la passe de Jacob Maddox a ricoché sur deux défenseurs, mais James-Taylor a superbement pivoté pour balayer une frappe fraîche dans le coin inférieur.

Walsall a doublé son avance à la 47e minute alors que Kinsella a renvoyé une tête brillante dans le but et sur le gardien Christy Pym du coin profond d’Isaac Hutchinson.

Oates a bien progressé pour rentrer à la maison sur le centre de Kellan Gordon à la 82e minute, mais Walsall a résisté sous la pression tardive pour passer à la neuvième place, à deux points des barrages, tandis que Mansfield a glissé à la septième place.